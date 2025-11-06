  • 06.11.2025, 09:35:32
  • /
  • OTS0030

Oliver Zille, langjähriger Direktor der Leipziger Buchmesse, wird Beauftragter für internationale Angelegenheiten der Buch Wien

Wien (OTS) - 

Oliver Zille, langjähriger Direktor der Leipziger Buchmesse, wird künftig als Beauftragter für internationale Angelegenheiten für die Buch Wien tätig sein. Zille, der die Leipziger Buchmesse über viele Jahre hinweg zu einer der führenden europäischen Buchmessen ausgebaut und insbesondere den Austausch mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa maßgeblich geprägt hat, wird Buch Wien-Geschäftsführer Patrick Zöhrer beim weiteren Ausbau internationaler Partnerschaften sowie beim Aufbau einer langfristigen Gastlandstrategie unterstützen.

„Mit Oliver Zille gewinnt die Buch Wien einen profunden Kenner des europäischen Literaturbetriebs und einen Brückenbauer zwischen den Sprach- und Kulturräumen Europas. Seine Erfahrung in der Vermittlung ost- und südosteuropäischer Literatur und im Aufbau grenzüberschreitender Partnerschaften wird helfen, die internationale Ausrichtung der Buch Wien gezielt weiterzuentwickeln und sie als Treffpunkt für internationale Literatur, Diplomatie und kulturellen Austausch noch stärker zu positionieren“, so Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels.

Die Buch Wien hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen: Zuletzt zählte sie 65.000 Besucher:innen. Aufbauend auf diesem Erfolg erweitert die Messe 2025 (von 12. bis 16. November) ihre Fläche und bespielt erstmals zwei Messehallen am Wiener Messegelände. Neben führenden Autor:innen aus dem In- und Ausland setzt die Messe zunehmend auf internationale Kooperationen und etabliert sich damit als wichtige europäische Plattform für den literarischen und kulturellen Dialog.

Buch Wien: 12.-16. November

Rückfragen & Kontakt

Literatur- und Contentmarketing GmbH
Dr. Anne Liebig
Telefon: +43 1 512 15 35 - 15
E-Mail: presse@buchwien.at
Website: https://www.buchwien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright