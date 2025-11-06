ABTREIBUNG IN GEFAHR: EINE FRIST, KEINE LÖSUNG IN ÖSTERREICH

WIEN (OTS) -

Es ist noch gar nicht so lange her, da endeten ungewollte Schwangerschaften auch in Österreich regelmäßig tödlich. Denn sie fanden im Geheimen statt, mit Stricknadeln oder am Küchentisch, wie Zeitzeuginnen berichten. Über die rechtliche Lage mit der Fristenlösung und die medizinische Versorgung in Österreich für Abtreibungen wird kaum gesprochen, sie ist aber bis heute alarmierend. Diese rund 20-minütige Doku von MOMENT.AT gestaltet von Eda Öztürk geht dem Stand der Gesetze und dem Zustand der Debatte in Österreich nach und wirft dabei ebenfalls einen Blick über die Grenzen. Denn weltweit sind Frauenrechte unter Druck.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.