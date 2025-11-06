  • 06.11.2025, 09:34:32
Polizei verstärkt Präsenz auf Weihnachtsmärkten

Uniformierte und zivile Polizeibedienstete sowie spezialisierte Einsatzkräfte unterwegs – Prävention und Achtsamkeit im Fokus

Wien (OTS) - 

„Der Auftrag an alle Landespolizeidirektionen ist klar: Die Menschen sollen einen sicheren und schönen Advent feiern können. Zivile Beamte des Verfassungsschutzes und auch robust ausgerüstete Einheiten der Polizeidirektionen werden als sichtbare Fußstreifen präsent sein“, hielt Innenminister Gerhard Karner am Tag der Eröffnung des ersten Wiener Adventmarkts fest.

Keine Hinweise auf konkrete Bedrohungen – hohe Wachsamkeit durch Staatsschutz

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) analysiert laufend nationale und internationale Entwicklungen im Bereich des Extremismus und Terrorismus.
Aktuell liegen keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen rund um Weihnachtsmärkte oder Adventveranstaltungen in Österreich vor.
Dennoch bleibt die Gefährdung durch islamistisch motivierte Akteure im europäischen Vergleich hoch eingestuft. Entsprechend passen die Sicherheitsbehörden ihre Maßnahmen fortlaufend an.

Ziel ist, durch Lageanalyse, internationale Zusammenarbeit und Präventionsstrategien ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Die Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit Veranstaltungs- und Sicherheitsbehörden umgesetzt.

Prävention gegen Taschen- und Trickdiebstähle

Der Advent ist auch Hochsaison für Eigentumskriminalität. Insbesondere Taschendiebe nutzen dichtes Gedränge, Ablenkung und festliche Atmosphäre, um Wertsachen zu stehlen. Organisierte Tätergruppen arbeiten dabei oft professionell und unauffällig. Auch Trickdiebe sind aktiv – etwa durch Anrempeln, das Verschütten von Getränken oder das Vorzeigen von Karten oder Flyern.

Mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen können Sie Diebstähle verhindern und die Weihnachtszeit sorglos genießen.

Polizeiliche Präventionstipps:

  1. Wertsachen nah am Körper tragen – am besten in verschlossenen Innentaschen; Handtaschen und Rucksäcke stets komplett schließen.
  2. In Menschenmengen aufmerksam bleiben – besonders beim Anstellen oder im Gedränge.
  3. Misstrauisch bei Ablenkung durch Unbekannte – viele Diebstähle passieren in diesen Momenten.
  4. Nur wenig Bargeld mitnehmen – bargeldlos zahlen, wo möglich.
  5. Bei Diebstahl sofort die Polizei verständigen und Bank- oder SIM-Karten sperren lassen.

Polizei: Präsenz zeigen – Sicherheit spürbar machen

Gemeinsam mit Veranstalterinnen und Veranstaltern setzt die Polizei auf sichtbare Präsenz, verstärkte Kontrollen und Zivilstreifen. Auch Spezialeinheiten können im öffentlichen Raum eingesetzt werden, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: bmi-ressortsprecher@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

