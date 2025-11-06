  • 06.11.2025, 09:31:33
  • /
  • OTS0025

SAVE THE DATE: KomKon 2026 – APA-Comm und PRVA laden zu Österreichs größtem Branchenevent

Am 7. Mai 2026 findet Österreichs größter Kommunikationskongress in Wien statt. Tickets sind ab sofort erhältlich!

Am 7. Mai 2026 geht der komkon, Österreichs größter Kommunikationskongress, in die 2. Runde.
Wien (OTS) - 

Zum zweiten Mal veranstalten APA-Comm und der Public Relations Verband (PRVA) gemeinsam Österreichs größtes Event der Informations- und Kommunikationsbranche, den KomKon 2026. Das erfolgreiche gemeinsame Format von Österreichs größtem Kommunikationsdienstleister und größtem Branchenverband bietet am 07. Mai im Wiener Tech Gate allen Themen, die die Branche und die Gesellschaft aktuell am meisten bewegen, Platz für Diskussion und Reflexion.

Die Veranstaltung im Tech Gate startet mit einem Pre-Opening-Auftakt am Abend des 6. Mai, am 7. Mai folgt der ganztägige Fachkongress.

Tickets sind ab sofort erhältlich

Tickets und Informationen zum Programm gibt es ab sofort.
PRVA-Mitglieder und APA-Kund:innen sparen 1/3 des Ticket-Preises und wer jetzt noch PRVA-Mitglied wird erhält bis zu zwei Monate alle Vorteile gratis https://prva.at/mitgliedsantrag-stellen/

Über APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

Über PRVA

Public Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und Verantwortung von professionellen Public Relations.

Ziel des PRVA ist es darüber hinaus, einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Branche zu leisten und gleichzeitig Verständnis für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Kompetenzen von Public Relations und professioneller Kommunikation in der breiten Öffentlichkeit zu schaffen.

Tickets schon jetzt sichern

Tickets und Informationen zum Programm gibt es ab sofort. PRVA-Mitglieder und APA-Kund:innen sparen 1/3 des Ticket-Preises.

Rückfragen & Kontakt

Public Relations Verband Austria
Telefon: 01/715 15 40
E-Mail: office@prva.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PRV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright