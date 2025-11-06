SAVE THE DATE: KomKon 2026 – APA-Comm und PRVA laden zu Österreichs größtem Branchenevent

Wien (OTS) -

Zum zweiten Mal veranstalten APA-Comm und der Public Relations Verband (PRVA) gemeinsam Österreichs größtes Event der Informations- und Kommunikationsbranche, den KomKon 2026. Das erfolgreiche gemeinsame Format von Österreichs größtem Kommunikationsdienstleister und größtem Branchenverband bietet am 07. Mai im Wiener Tech Gate allen Themen, die die Branche und die Gesellschaft aktuell am meisten bewegen, Platz für Diskussion und Reflexion.

Die Veranstaltung im Tech Gate startet mit einem Pre-Opening-Auftakt am Abend des 6. Mai, am 7. Mai folgt der ganztägige Fachkongress.

Tickets sind ab sofort erhältlich

Tickets und Informationen zum Programm gibt es ab sofort.

PRVA-Mitglieder und APA-Kund:innen sparen 1/3 des Ticket-Preises und wer jetzt noch PRVA-Mitglied wird erhält bis zu zwei Monate alle Vorteile gratis https://prva.at/mitgliedsantrag-stellen/

Über APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

Über PRVA

Public Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und Verantwortung von professionellen Public Relations.

Ziel des PRVA ist es darüber hinaus, einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Branche zu leisten und gleichzeitig Verständnis für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Kompetenzen von Public Relations und professioneller Kommunikation in der breiten Öffentlichkeit zu schaffen.