FW-Ranftler: Leere Versprechen & Luftblasen – tatsächlicher Stillstand!

Salzburg/Wien (OTS) -

Die jüngsten Analysen von WIFO und IHS belegen es unmissverständlich: Der von der Bundesregierung propagierte Wirtschaftsaufschwung ist reines Wunschdenken. Statt echten Wachstumsschüben stagniert das Bruttoinlandsprodukt bei rund 1 % – ein Alarmzeichen für Unternehmer, Standort und Wohlstand!

Was wir tatsächlich erleben, sind sinkende Auftragslagen, steigende Arbeitslosigkeit und eine massiv zurückgegangene Investitionsbereitschaft. Während heimische Betriebe unter immer schwereren Rahmenbedingungen leiden, übt sich die Bundesregierung in Selbstbeweihräucherung. Die Devise scheint zu lauten: Luftblasen produzieren statt handeln und wenn es ernst wird - Kopf in den Sand!

Die Folgen sind dramatisch: Österreichs Industrie verliert an Bedeutung im europäischen Produktionsgefüge. Unternehmer fragen sich zurecht: Wo bleiben spürbare Entlastungen, echte Reformen, klare Wachstumsperspektiven? Stattdessen betreibt die Regierung eine Politik, die den Standort gefährdet – mit hohen Lohnstückkosten, massiver Bürokratie, überbordenden Förderprozeduren und fehlender Wettbewerbsfähigkeit.

Unternehmer brauchen endlich eine Regierung, die den Wirtschaftsstandort stärkt – nicht eine, die ihn nur verwaltet.

Vizepräsident der WK-Salzburg und Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Salzburg, Norbert Ranftler dazu: „Wir fordern die Bundesregierung auf, sofort die Steuer- und Abgabenlast spürbar zu senken, die Bürokratiebelastung um mindestens 75 % zu reduzieren und eine echte Industrie- und Innovationsstrategie umzusetzen, die Österreichs Wirtschaft stärkt und wieder in Schwung bringt.“