- 06.11.2025, 08:30:32
- /
- OTS0010
Termine am 6. November in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
11.00 Uhr, Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Ulli Sima, Peter Weinelt, Generaldirektor Wiener Stadtwerke, Karl Gruber, Geschäftsführer Wien Energie, und Georg Waldner, Geschäftsführer ImWind, zu „Wien setzt Meilenstein in der Energiewende“ (1., Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)
