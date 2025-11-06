Termine am 6. November in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 11.00 Uhr, Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Ludwig, Stadträtin Ulli Sima, Peter Weinelt, Generaldirektor Wiener Stadtwerke, Karl Gruber, Geschäftsführer Wien Energie, und Georg Waldner, Geschäftsführer ImWind, zu „Wien setzt Meilenstein in der Energiewende“ (1., Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK