Produktrückruf Kneten und Entspannen Spielzeug "Rainbow Caterpillar"
Chargenummer: 8007866004540
Hersteller:
Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd. Yiwu City
Vertreiber:
YOYOSO
Grund für den Rückruf:
Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.
Wichtiger Hinweis:
Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.
Maßnahme:
Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.
Rückfragen & Kontakt
Ivy&Stella Vertriebs GmbH
E-Mail: office@yoyosoeu.com
