Produktrückruf Kneten und Entspannen Spielzeug "Rainbow Caterpillar"

Chargenummer: 8007866004540

wien (OTS) - 

Hersteller:

Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd. Yiwu City

Vertreiber:

YOYOSO

Grund für den Rückruf:

Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.

Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Rückfragen & Kontakt

Ivy&Stella Vertriebs GmbH
E-Mail: office@yoyosoeu.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
