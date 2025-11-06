Produktrückruf Kneten und Entspannen Spielzeug "Rainbow Caterpillar"

wien (OTS) -

Hersteller:

Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd. Yiwu City

Vertreiber:

YOYOSO

Grund für den Rückruf:

Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.

Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.