ASSEPRO Österreich expandiert weiter

Wien (OTS) -

Der angekündigte Expansionskurs der ASSEPRO Österreich wird mit dem Zukauf der GROSS Versicherungsmakler GmbH Wien, weiter vorangetrieben. GROSS ist ein eigentümergeführtes Unternehmen bereits in dritter Generation. Durch Leidenschaft, Herz und Engagement hat sich die GROSS Versicherungsmakler GmbH zum namhaftesten Immobilienversicherer entwickelt.

GROSS verfügt über exzellentes Fachwissen am in- und ausländischen Immobilien- und Versicherungsmarkt, managt Risiken im freifinanzierten Wohnbau, bei gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften, sowie Risiko-Anforderungen von Banken und Gebietskörperschaften, wie z.B. Landeshauptstädte.

Die Integration des Unternehmens und die Übernahme des erfahrenen Teams in die ASSEPRO Österreich erfolgt in den nächsten Wochen.

Gerhard Ulmer, CEO der ASSEPRO Österreich über den neuesten Zuwachs:

„Mit der GROSS Versicherungsmakler GmbH holen wir uns ein starkes und über viele Jahre eingespieltes Team in unser Unternehmen. Die perfekte Verstärkung und ein bedeutender Zuwachs in unserem Versicherungs-Portfolio für den österreichischen Immobilienmarkt“.

Synergien und Perspektiven

Mit jedem weiteren Zukauf unterstreicht ASSEPRO die Position als einer der führenden unabhängigen Versicherungsdienstleister in Österreich. Kund:innen profitieren von einer Kombination aus lokaler Expertise und den Vorteilen eines nationalen sowie internationalen Netzwerks – ein klarer Schritt in Richtung Zukunft. Die Verhandlungen für weitere Zukäufe 2025 und 2026 sind bereits im Gange.

Über ASSEPRO

ASSEPRO Österreich zählt zu den führenden Versicherungsmaklern am österreichischen Markt. Mehr als 120 Mitarbeiter:innen am Hauptsitz in Wien und an mittlerweile 5 Standorten in Salzburg, Tirol, Steiermark und Kärnten sowie in der Nähe von München erarbeiten individuelle und maßgeschneiderte Versicherungslösungen, basierend auf den Bedürfnissen der Kund:innen. Die Nähe und die persönliche Beziehung schafft Verbundenheit und bildet die Basis für gegenseitiges Vertrauen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dabei greift ASSEPRO auf die langjährige Erfahrung und das fundierte Expertenwissen des Teams zurück.

Über The Ardonagh Group

Ardonagh Group ist einer der größten internationalen Versicherungsbroker mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 250 Standorten und insgesamt über 12.000 Mitarbeitenden. Ardonagh investiert in lokale unabhängige Beratungs- und Spezialplattformen und arbeitet eng mit dem örtlichen Management zusammen, um weiteres Wachstum voranzutreiben.

www.ardonagh.com