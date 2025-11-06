  • 06.11.2025, 08:00:32
AVISO 14.11 Fotoausstellung „Amazonas-Regenwald: Wunder voller Wunden“

Zwischen Naturjuwel und Zerstörung

Brüssel/Wien (OTS) - 

Anlässlich der UN-Klimakonferenz COP30 in Belem, Brasilien, laden der EU-Delegationsleiter der Grünen Thomas Waitz und der Bezirksvorsteher von Margareten Michael Luxenberger zur Eröffnung der Fotoausstellung "Amazonas-Regenwald: Wunder voller Wunden" ein, um die Folgen der Klimakrise und des Raubbaus an der Natur in Brasilien aufzeigen.

Der Amazonas-Regenwald und viele andere Ökosysteme auf der Welt nähern sich dem Kipppunkt. Das bedeutet, dass die menschgemachten Schäden durch die Klimakrise bald nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Die Fotoausstellung setzt sich künstlerisch mit der Dichotomie des Amazonas zwischen Naturjuwel und menschengemachter Zerstörung auseinander, wie Thomas Waitz sie auch auf seinen Reisen nach Brasilien erlebt hat.

Wann: Freitag 14.11 9:30 Uhr

Wo: Bruno-Kreisky Park, 1050 Wien

Die Ausstellung wird danach zwei Wochen im Bruno-Kreisky Park zu sehen sein.

Medienvertreter*innen sind herzlichst eingeladen. Für die Teilnahme melden Sie sich bitte an unter thomas.waitz@europarl.europa.eu.

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Mag.a Inge Chen
Telefon: +32484912134
E-Mail: inge.chen@europarl.europa.eu

