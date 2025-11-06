  • 06.11.2025, 07:58:33
  • /
  • OTS0005

valantic Austria auf Platz 2 im Horizont Digitalagentur Ranking 2025

valantic Austria Geschäftsführung
Salzburg (OTS) - 

Ein klares Statement aus dem österreichischen Digitalmarkt: Das Digital Powerhouse valantic Austria zählt auch 2025 zu den führenden Gestaltern der Branche, festigt seine Position unter den Top-Agenturen des Landes und behauptet sich an der Branchenspitze.

Das jährlich von Horizont veröffentlichte Digitalagentur Ranking gilt als renommierter Leistungsindikator der österreichischen Digitalwirtschaft. Die Auswertung basiert auf den von Wirtschaftsprüfer*innen testierten Netto-Honorarumsätzen des Jahres 2024.

valantic Austria (vormals elements) positioniert sich mit einem Honorarumsatz von 17,5 Millionen Euro auf Rang zwei – und verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz.


„Das Ranking zeigt, welche Agenturen die digitale Landschaft Österreichs entscheidend mitgestalten. Die diesjährige Platzierung sehen wir als großartige Anerkennung für die engagierte Arbeit unseres Teams und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden“, freut sich Roland Dessovic, Geschäftsführer valantic Austria.


Über valantic Austria
Als 360° Digital Powerhouse zählt valantic Austria zu den führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum. Mit Expertise in Consulting, Konzeption & Strategie, E-Commerce-Lösungen für B2B und B2C, Pimcore-Experience & Data-Management über UI- & UX-Design bis hin zu Social-, Performance- und Content-Marketing, SEO & GAIO schaffen 170 Expert*innen ganzheitliche, individuelle Lösungen, die Marken und Unternehmen digital voranbringen und nachhaltig erfolgreich machen.

www.valantic.at

WE SHAPE YOUR DIGITAL FUTURE

Rückfragen & Kontakt

valantic CX Austria GmbH
Mag. Christine Schober
Telefon: +43 662 87 66 06
E-Mail: christine.schober@valantic.at
Website: https://www.valantic.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T91

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright