valantic Austria auf Platz 2 im Horizont Digitalagentur Ranking 2025

Salzburg (OTS) -

Ein klares Statement aus dem österreichischen Digitalmarkt: Das Digital Powerhouse valantic Austria zählt auch 2025 zu den führenden Gestaltern der Branche, festigt seine Position unter den Top-Agenturen des Landes und behauptet sich an der Branchenspitze.



Das jährlich von Horizont veröffentlichte Digitalagentur Ranking gilt als renommierter Leistungsindikator der österreichischen Digitalwirtschaft. Die Auswertung basiert auf den von Wirtschaftsprüfer*innen testierten Netto-Honorarumsätzen des Jahres 2024.



valantic Austria (vormals elements) positioniert sich mit einem Honorarumsatz von 17,5 Millionen Euro auf Rang zwei – und verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz.



„Das Ranking zeigt, welche Agenturen die digitale Landschaft Österreichs entscheidend mitgestalten. Die diesjährige Platzierung sehen wir als großartige Anerkennung für die engagierte Arbeit unseres Teams und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden“, freut sich Roland Dessovic, Geschäftsführer valantic Austria.



Über valantic Austria

Als 360° Digital Powerhouse zählt valantic Austria zu den führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum. Mit Expertise in Consulting, Konzeption & Strategie, E-Commerce-Lösungen für B2B und B2C, Pimcore-Experience & Data-Management über UI- & UX-Design bis hin zu Social-, Performance- und Content-Marketing, SEO & GAIO schaffen 170 Expert*innen ganzheitliche, individuelle Lösungen, die Marken und Unternehmen digital voranbringen und nachhaltig erfolgreich machen.

www.valantic.at