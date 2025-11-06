profil.at schärft digitale Identität: Neuer Look, verbesserte Nutzerführung und Reichweitenplus

Wien (OTS) -

Zum 55-Jahr-Jubiläum hat profil seine digitale Präsenz grundlegend weiterentwickelt: Das Investigativmagazin präsentiert sich digital im neuen Design, das mehr Übersicht für Userinnen und User bietet. Die Zugriffszahlen zeigen seit Monaten nach oben.

„profil ist seit 55 Jahren das investigative und meinungsstarke Magazin des Landes. Mit dem Redesign unserer Webseite präsentieren wir unseren ausgezeichneten Journalismus online noch ansprechender – und reagieren auf das gestiegene Interesse unserer Leserinnen und Leser. Gerade im Jubiläumsjahr setzen wir ein klares Zeichen für die digitale Zukunft: Investitionen in die eigenen Kanäle sind entscheidend, um unseren Journalismus bestmöglich zu präsentieren“, sagt Anna Thalhammer, Chefredakteurin und Herausgeberin.

Die Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen profil.at einen Aufwärtstrend: Unter den politischen und wirtschaftlichen Wochenmagazinen und -zeitungen liegt profil.at im zweiten Quartal 2025 mit einer Monatsreichweite von 8,9 Prozent an der Spitze. Basis sind die österreichischen Internetnutzerinnen und -nutzer.

„Unsere Startseite trennt jetzt deutlicher zwischen großen Magazin-Geschichten und schnellen Meldungen. Beides hat seinen Platz – aber mit unterschiedlicher Tonalität und Inszenierung“, sagt Jakob Winter, Digitalchef & Mitglied der Chefredaktion. „Wir positionieren profil.at ganz bewusst als intelligentes Portal mit Tiefgang. Statt beim Wettrennen um Todes-Eilmeldungen mitzumachen, setzen wir der Flut an fast news ein Produkt mit Mehrwert entgegen: investigativ, analytisch und ab sofort optisch ansprechender.“

„Wir entwickeln profil.at von nun an Schritt für Schritt weiter – verdaulich für den Nutzer, messbar für uns. Damit stellen wir sicher, dass jede Initiative wirkt und wir die Leser auf dem Weg mitnehmen“, sagt Michael Sommer, Head of Product im KURIER Medienhaus, der das Projekt maßgeblich vorantrieb. Der Prozess begann mit einer Reihe von Nutzerinterviews. „So waren wir in der Realität unserer Leser geankert, statt uns in Theorien zu verlieren”, so Sommer. Das Feedback wurde laufend mit Nutzungsdaten aus Datentools verglichen, um die Hypothesen zu schärfen und ihre Wirkung zu messen.”

Die neue visuelle Identität übersetzt die gestalterische DNA des Magazins in eine zeitgemäße digitale Sprache – reduziert, klar, lesefreundlich und modern. Vor allem mobil hebt das Redesign die Seite „auf ein neues Niveau“, so Sommer, der gemeinsam mit seinem Designteam die Art Direktion verantwortete. Elemente wie horizontale Swiper machen die Seiten kompakter, ohne an Tiefe zu verlieren. Gleichzeitig bleibt der Fokus bewusst auf dem Text – als Kontrast zum schnellen Web und als Unterstreichung der investigativen Arbeit von profil.



Über profil

Hinweis für Redaktionen: Bild- und Screen-Material steht zum Redesign zur Verfügung und kann unter Angabe des jeweiligen Copyrights frei verwendet werden.