AVISO: Presse-Statement nach Bund-Länder-Termin

Nach Sitzung „Reformpartnerschaft Gesundheit“ am 7.11.2025, 13:15 Uhr

Wien (OTS) - 

Nach dem tragischen Tod einer Patientin im Spital Rohrbach kündigte Gesundheitsministerin Korinna Schumann an, die am Freitag stattfindende Sitzung der „Reformpartnerschaft Gesundheit“ für eine rasche Abstimmung mit den für die Spitäler zuständigen Bundesländern nutzen zu wollen.

Der Termin mit den nominierten Vertreter:innen der Reformpartnerschaft – bestehend aus Repräsentant:innen der Stadt Wien, der Bundesländer Oberösterreich, Burgenland und Steiermark sowie der Sozialversicherung und des Städte- und Gemeindebunds – findet am Freitag von 11 bis 13 Uhr statt. Im Anschluss gibt Gesundheitsministerin Korinna Schumann im Rahmen eines Doorsteps eine Presseerklärung ab.

Freitag, 7.11.2025, ca. 13:15 Uhr

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Vor dem kleinen Eingang des Sozialministeriums, Aufschrift Pressezentrum

Stubenring 1, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

