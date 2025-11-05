- 05.11.2025, 16:31:02
- /
- OTS0165
AVISO: Presse-Statement nach Bund-Länder-Termin
Nach Sitzung „Reformpartnerschaft Gesundheit“ am 7.11.2025, 13:15 Uhr
Nach dem tragischen Tod einer Patientin im Spital Rohrbach kündigte Gesundheitsministerin Korinna Schumann an, die am Freitag stattfindende Sitzung der „Reformpartnerschaft Gesundheit“ für eine rasche Abstimmung mit den für die Spitäler zuständigen Bundesländern nutzen zu wollen.
Der Termin mit den nominierten Vertreter:innen der Reformpartnerschaft – bestehend aus Repräsentant:innen der Stadt Wien, der Bundesländer Oberösterreich, Burgenland und Steiermark sowie der Sozialversicherung und des Städte- und Gemeindebunds – findet am Freitag von 11 bis 13 Uhr statt. Im Anschluss gibt Gesundheitsministerin Korinna Schumann im Rahmen eines Doorsteps eine Presseerklärung ab.
Freitag, 7.11.2025, ca. 13:15 Uhr
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Vor dem kleinen Eingang des Sozialministeriums, Aufschrift Pressezentrum
Stubenring 1, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO