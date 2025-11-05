AVISO: Presse-Statement nach Bund-Länder-Termin

Wien (OTS) -

Nach dem tragischen Tod einer Patientin im Spital Rohrbach kündigte Gesundheitsministerin Korinna Schumann an, die am Freitag stattfindende Sitzung der „Reformpartnerschaft Gesundheit“ für eine rasche Abstimmung mit den für die Spitäler zuständigen Bundesländern nutzen zu wollen.

Der Termin mit den nominierten Vertreter:innen der Reformpartnerschaft – bestehend aus Repräsentant:innen der Stadt Wien, der Bundesländer Oberösterreich, Burgenland und Steiermark sowie der Sozialversicherung und des Städte- und Gemeindebunds – findet am Freitag von 11 bis 13 Uhr statt. Im Anschluss gibt Gesundheitsministerin Korinna Schumann im Rahmen eines Doorsteps eine Presseerklärung ab.

