  • 05.11.2025, 15:47:02
  • /
  • OTS0163

SPÖ-Seltenheim: „SPÖ in der Regierung arbeitet täglich für die Menschen, FPÖ beweist täglich, dass sie keine Lösungen hat“

Wien (OTS) - 

Mit Kopfschütteln reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim auf die heutigen aggressiven Rundumschläge von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz. „Dass die FPÖ für Hass und Hetze steht, ist hinreichend bewiesen. Dafür hätte es die heutige Schnedlitz-Aussendung nicht gebraucht. Wofür die FPÖ mit Kickl NICHT steht, sind Verantwortung und Arbeit für Österreich. Während die SPÖ mit Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler in der Regierung seit Tag 1 zum Wohl der Menschen arbeitet, beweist die FPÖ täglich, dass sie nichts in der Regierung verloren und keine Lösungen für Österreich hat“, betonte Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Es ist gut, dass die FPÖ bei der Regierungsbildung an Kickls Angst vor Verantwortung gescheitert ist. Und es ist gut, dass die SPÖ Verantwortung übernommen hat. Wir Sozialdemokrat*innen mit Andreas Babler an der Spitze sind der Motor in der Regierung, wenn es um Maßnahmen für ein leistbares Leben geht. Mit dem Mietpreis-Stopp, dem Energie-Sozialtarif sowie zahlreichen Maßnahmen für faire Lebensmittelpreise wie zum Beispiel dem Kampf gegen den ‚Österreich-Aufschlag‘ und irreführende Rabatte greifen wir ein und machen das Leben leistbar“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright