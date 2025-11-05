- 05.11.2025, 15:47:02
SPÖ-Seltenheim: „SPÖ in der Regierung arbeitet täglich für die Menschen, FPÖ beweist täglich, dass sie keine Lösungen hat“
Mit Kopfschütteln reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim auf die heutigen aggressiven Rundumschläge von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz. „Dass die FPÖ für Hass und Hetze steht, ist hinreichend bewiesen. Dafür hätte es die heutige Schnedlitz-Aussendung nicht gebraucht. Wofür die FPÖ mit Kickl NICHT steht, sind Verantwortung und Arbeit für Österreich. Während die SPÖ mit Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler in der Regierung seit Tag 1 zum Wohl der Menschen arbeitet, beweist die FPÖ täglich, dass sie nichts in der Regierung verloren und keine Lösungen für Österreich hat“, betonte Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****
Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Es ist gut, dass die FPÖ bei der Regierungsbildung an Kickls Angst vor Verantwortung gescheitert ist. Und es ist gut, dass die SPÖ Verantwortung übernommen hat. Wir Sozialdemokrat*innen mit Andreas Babler an der Spitze sind der Motor in der Regierung, wenn es um Maßnahmen für ein leistbares Leben geht. Mit dem Mietpreis-Stopp, dem Energie-Sozialtarif sowie zahlreichen Maßnahmen für faire Lebensmittelpreise wie zum Beispiel dem Kampf gegen den ‚Österreich-Aufschlag‘ und irreführende Rabatte greifen wir ein und machen das Leben leistbar“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj
