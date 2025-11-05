  • 05.11.2025, 15:41:02
WKÖ-Mahrer: Gratulation an Martha Schultz zur Wiederwahl als Vizepräsidentin von Eurochambres

Schultz für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt – Erfahrenes Team um Präsident Dlouhy stärkt Stimme der Wirtschaft in Europa

Wien (OTS) - 

„Europa hat enormes Potenzial – wir müssen es wieder freisetzen. Trotz der großen Herausforderungen, von der Bürokratie über Energiekosten bis hin zu einer sich wandelnden Weltwirtschaft, bleibt klar: Unser Kontinent kann wirtschaftlich stark und erfolgreich sein, wenn wir Innovation fördern, Chancen erkennen und unternehmerische Freiheit stärken. Dafür braucht es engagierte Stimmen, die Europa nach vorne bringen. Eine dieser Stimmen ist Martha Schultz. Ihre Wiederwahl ist ein starkes Zeichen für ein Europa mit Zukunft und für Österreichs Betriebe, deren Anliegen durch Martha Schultz auf europäischer Ebene mit Leidenschaft und Klarheit vertreten werden“, betont WKÖ-Präsident Harald Mahrer anlässlich der Eurochambres-Generalversammlung in Brüssel.

Eurochambres-Präsident Vladimir Dlouhy wurde ebenfalls für zwei weitere Jahre bestätigt. „Mit Präsident Dlouhy und Vizepräsidentin Schultz steht an der Spitze von Eurochambres ein erfahrenes, europäisch denkendes Team, das mit Leidenschaft und Weitblick für einen starken europäischen Wirtschaftsraum arbeitet“, so Mahrer weiter.

Eurochambres ist die Dachorganisation der europäischen Wirtschaftskammern und repräsentiert über 1.700 regionale und lokale Kammern in 43 Ländern – und damit rund 20 Millionen Unternehmen. Gemeinsam setzen sie sich für ein Europa ein, das seine wirtschaftliche Stärke aus Unternehmergeist, Offenheit und Wettbewerbsfähigkeit schöpft. (PWK455/EL)

Rückfragen & Kontakt

Valentin Petritsch
Sprecher des Präsidenten & Generalsekretärs

Wirtschaftskammer Österreich
Telefon: 0590900 - 4462
E-Mail: valentin.petritsch@wko.at
Website: https://www.wko.at/oe/news/start

