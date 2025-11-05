  • 05.11.2025, 15:36:32
  • /
  • OTS0161

Hans Grundner neuer Leiter der Abteilung Forstwirtschaft

Wirksamkeit mit 1. Dezember 2025

St. Pölten (OTS) - 

Hans Grundner wurde in der letzten Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung zum neuen Leiter der Abteilung Forstwirtschaft (LF4) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Die Bestellung tritt mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2025 in Kraft. Der bisherige Forstdirektor-Stellvertreter folgt damit auf Hubert Schwarzinger, der seinen Ruhestand antreten wird.

Der im Jahr 1971 geborene Hans Grundner absolvierte das Diplomstudium der Forstwissenschaft an der Universität für Bodenkultur Wien und trat im Jahr 2000 in den Landesdienst ein. Grundner absolvierte von 2000 bis 2003 die Dienstausbildung im Land Niederösterreich für den höheren Landesforstdienst. Von 2003 bis 2011 war er Leiter des Referats Forstliches Bringungswesen der Abteilung Forstwirtschaft, 2011 wurde er Abteilungsleiter-Stellvertreter der Abteilung Forstwirtschaft.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright