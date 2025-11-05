Hans Grundner neuer Leiter der Abteilung Forstwirtschaft

St. Pölten (OTS) -

Hans Grundner wurde in der letzten Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung zum neuen Leiter der Abteilung Forstwirtschaft (LF4) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Die Bestellung tritt mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2025 in Kraft. Der bisherige Forstdirektor-Stellvertreter folgt damit auf Hubert Schwarzinger, der seinen Ruhestand antreten wird.

Der im Jahr 1971 geborene Hans Grundner absolvierte das Diplomstudium der Forstwissenschaft an der Universität für Bodenkultur Wien und trat im Jahr 2000 in den Landesdienst ein. Grundner absolvierte von 2000 bis 2003 die Dienstausbildung im Land Niederösterreich für den höheren Landesforstdienst. Von 2003 bis 2011 war er Leiter des Referats Forstliches Bringungswesen der Abteilung Forstwirtschaft, 2011 wurde er Abteilungsleiter-Stellvertreter der Abteilung Forstwirtschaft.