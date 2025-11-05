  • 05.11.2025, 15:13:02
L 127 Hauptstraße in Kaltenleutgeben

Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Die Hauptstraße in Kaltenleutgeben im Zuge der Landesstraße L 127 wurde auf einer Länge von rund 620 Metern saniert, da die Fahrbahn wegen ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach. Deshalb hat der NÖ Straßendienst einer Fahrbahnerneuerung der L 127 von Kilometer 30,880 bis Kilometer 31,5 beschlossen.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 127 wurde im betreffenden Bereich auf einer Fläche von rund 3.700 Quadratmetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer neuen Asphaltschichte wiederhergestellt. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung von rund 90.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

