20 JAHRE OKTO. GEMEINSAM STRAHLEN.

WIEN PENZING (OTS) -

20 Jahre OKTO, das heißt auch 20 Jahre freier Rundfunk in Österreich! Hunderte Sendungsmacher:innen berichten in über 100 Sendeformaten seit zwei Jahrzehnten über ihre Themen. Das wird nun am Freitag, den 28. November 2025 im legendären Wiener WUK ab 20:00 Uhr gefeiert. Das Line-up bestreiten Anna Ullrich, Donna Savage + Brenk Sinatra, Skofi (DJ) sowie Edwin + Die üblichen Verdächtigen. Neben Überraschungsgästen bittet OKTO-Moderatorin Katharina Obermayer auch einige Sendungsmacher:innen zu Wort. Der Einlass ist um 19:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Karten gibt es auf www.okto.tv/gemeinsamstrahlen. Gefeiert wird bis 4:00 Uhr früh!



Das Line-up im Detail:

20:30 – 21:30 Uhr: Edwin + Die üblichen Verdächtigen

21:45 – 22:45 Uhr: Donna Savage + Brenk Sinatra

23:00 – 02:30 Uhr: Anna Ullrich

02:30 – 04:00 Uhr: Skofi (DJ)



Mit diesem Fest manifestiert das Wiener Community TV ein lautes und buntes Lebenszeichen am Übergang vom linearen Fernsehen zum Streaming und verstärkter Präsenz auf Social Media. Das Fest wird von 20:00 bis 23:00 Uhr live linear auf OKTO, im Stream auf www.okto.tv sowie auf www.joyn.at übertragen und ist in der Oktothek abrufbar, sobald das Team wieder ausgeschlafen ist.

Ausführliches Pressematerial von Key Visuals über Fotos bis zu Spots gibt es hier zum Download: https://we.tl/t-9GCA8kXL3N. Der Link ist drei Tage abrufbar. Bitte beachten Sie Credits in Beschreibungen direkt im Dateinamen. Das Material ist zur redaktionellen Ankündigung der Veranstaltung kostenlos.