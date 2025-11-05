SPÖ-Schieder: Europa muss schnell auf Schiene!

Wien (OTS) -

Die Europäische Kommission hat gestern ein umfassendes Verkehrspaket verabschiedet. Ziel ist ein beschleunigter Ausbau des europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes, um bis 2040 ein schnelleres, interoperableres und besser vernetztes europäisches Bahnnetz zu schaffen. SPÖ-EU-Delegationsleiter und Mitglied im Verkehrsausschuss Andreas Schieder begrüßt den ambitionierten Plan der Kommission: „Es ist Zeit für einen echten Paradigmenwechsel in der europäischen Verkehrspolitik. Solange Fliegen schneller und billiger ist als Zugfahren, braucht sich niemand wundern, warum Menschen ins Flugzeug steigen statt in die Bahn. Es braucht endlich eine Verkehrspolitik, die klimafreundliche Entscheidungen belohnt statt bestraft. Die Menschen wollen auf nachhaltige Transportmöglichkeiten umsteigen. Wir müssen ihnen leistbare und attraktive Alternativen dafür bieten. Der von der Kommission vorgelegte Plan für ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz ist genau das, was Europa jetzt braucht. Durch den Ausbau schneller Direktverbindungen zwischen den großen europäischen Städten, mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h, wird klimafreundliches Reisen zur echten Option. Wien–Berlin in viereinhalb Stunden wird damit keine Zukunftsmusik mehr sein, sondern Realität für Millionen Menschen und das noch in diesem Jahrzehnt. Wenn wir die Verkehrswende wirklich voranbringen wollen, müssen wir alles daransetzen, die Bahn gegenüber dem Flugzeug wettbewerbsfähig zu machen. Das tut nicht nur dem Klima gut, sondern auch dem Geldbörserl.“ ****

Schieder verweist jedoch darauf, dass es damit nicht getan ist: „Damit das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz Wirklichkeit wird, braucht es auch die nötigen Mittel. Deshalb darf bei der EU-Förderfazilität ,Connecting Europe‘ im nächsten mehrjährigen EU-Haushalt keinesfalls der Rotstift angesetzt werden. Sie ist das Rückgrat für den Ausbau europäischer Bahn- und Infrastrukturprojekte. Wer hier spart, gefährdet die Verkehrswende, bremst den Klimaschutz und schwächt Europas Wettbewerbsfähigkeit. Investitionen in die Bahn sind Investitionen in Europas Zukunft. Dafür werden wir uns stark machen.“ (Schluss) bj