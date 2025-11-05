„Pro & Contra“ morgen LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN: Freunderlwirtschaft bis Amtsmissbrauch – Wie korrupt ist Österreich?

Wien (OTS) -

Der Postenschacher-Prozess rund um August Wöginger geht in die Verlängerung. Der ÖVP-Klubchef kam in erster Instanz mit einer Diversion und Geldstrafe davon. Doch dieses Ergebnis ficht nun die Oberstaatsanwaltschaft an – sie geht von „schwerer Schuld“ aus. Wöginger hatte stets argumentiert, er habe lediglich ein Bürgeranliegen weitergeleitet.

Generell gilt: Freunderlwirtschaft, Parteibuch-Schiebereien, Grundstücksdeals oder Inseratenkorruption haben Österreich in den vergangenen Jahren im Korruptionsindex von Transparency International immer weiter abrutschen lassen. Mittlerweile liegt das Land hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wo endet „Bürgerservice“ – und wo beginnt Korruption? Wie korrupt ist Österreichs Politik? Und sind die Konsequenzen ausreichend hart?

Diese und andere Fragen diskutieren Andreas Hanger, Nina Tomaselli, Florian Klenk und Thomas Kralik am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.



Die Gäste:

Andreas Hanger , Nationalratsabgeordneter und Budgetsprecher, ÖVP

Nina Tomaselli , Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Finanzen, Rechnungshof und Kontrolle, Die Grünen

Florian Klenk , Chefredakteur der Wochenzeitung FALTER

Thomas Kralik, Strafverteidiger, unter anderem von Ernst Strasser und Thomas Schmid

Moderation: Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 5. November 2025

20:15 Uhr live auf PULS 24 und JOYN

22:30 Uhr auf PULS 4 und JOYN