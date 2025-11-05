  • 05.11.2025, 14:13:02
  • /
  • OTS0140

WKÖ begrüßt neue Wege bei der Deutschförderung

Mit Flexibilität zielgerichtet Schwerpunkte an Schulstandorten setzen – Sicherung der Grundkompetenzen über Einführung einer Bildungspflicht wesentlich

Wien (OTS) - 

Die neue Ausrichtung der Deutschförderung nach schulautonomen Förderkonzepten wird von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt. „Die Entscheidungen, die autonom an Schulstandorten für individuelle Förderkonzepte getroffen werden, können zielgenau auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt werden, um den bestmöglichen Einsatz der Lehrkräfte und weiterer Unterstützungsmaßnahmen zu gewährleisten. Damit erhalten Schulen ein wichtiges Instrument, um flexibel auf Herausforderungen in der Deutschförderung zu reagieren, gleichzeitig bleibt die Möglichkeit nach Deutschförderklassen erhalten“, betont Melina Schneider-Lugger, Leiterin der Abteilung für Bildungspolitik in der WKÖ.

Gelingende Deutschförderung ist ein wesentliches Instrument, denn laut einer aktuellen Unternehmensumfrage unter Lehrbetrieben haben 60% der Lehranfänger:innen zusätzlichen Qualifizierungsbedarf. 25% der Betriebe geben an, dass Grundkompetenzen bei Jugendlichen fehlen. Dies wiederum verursacht Mehrkosten bei den Ausbildungsbetrieben durch entsprechende Nachschulungen.

„Umso wichtiger ist aus Sicht der Wirtschaft, dass mit dem neuen Modell der Deutschförderung auch die Einführung einer Bildungspflicht zum Thema wird. Denn nur so kann es gelingen, dass Jugendliche mit dem positiven Absolvieren der 8. Schulstufe nachweislich über jene Grundkompetenzen verfügen, die sie in ihrer späteren Berufsausbildung benötigen. Vor diesem Hintergrund ist es kritisch zu sehen, dass künftig auch Jugendliche mit mangelhaften Deutschkenntnissen eine Aufstiegsklausel erhalten sollen“, so Schneider-Lugger abschließend. (PWK452/HSP)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright