Einladung zur PK der Wiener Volkspartei: „SPÖ und Neos bestrafen alle, die arbeiten gehen – Wir sagen NEIN zur rot-pinken Leistungssteuer“

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:

„SPÖ und Neos bestrafen alle, die arbeiten gehen – Wir sagen NEIN zur rot-pinken Leistungssteuer“

SPÖ und Neos verteuern das Leben der Wienerinnen und Wiener in vielen Bereichen. Die Preise für Öffi-Tickets, Parkgebühren und die Fernwärme wurden empfindlich erhöht. Nun greifen SPÖ und Neos mit der Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags auch unverschämt auf das Gehalt der Wienerinnen und Wiener zu, um die von ihnen verursachten Schulden zu bezahlen.

Teilnehmer:

· Landesparteiobmann Markus Figl

· Landesgeschäftsführer Lorenz Mayer

Datum: Freitag, 7. November 2025

Ort: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Zeit: 10:00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter bernhard.samek@wien.oevp.at.