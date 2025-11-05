  • 05.11.2025, 14:00:32
  • /
  • OTS0137

Einladung zur PK der Wiener Volkspartei: „SPÖ und Neos bestrafen alle, die arbeiten gehen – Wir sagen NEIN zur rot-pinken Leistungssteuer“

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:

„SPÖ und Neos bestrafen alle, die arbeiten gehen – Wir sagen NEIN zur rot-pinken Leistungssteuer“

SPÖ und Neos verteuern das Leben der Wienerinnen und Wiener in vielen Bereichen. Die Preise für Öffi-Tickets, Parkgebühren und die Fernwärme wurden empfindlich erhöht. Nun greifen SPÖ und Neos mit der Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags auch unverschämt auf das Gehalt der Wienerinnen und Wiener zu, um die von ihnen verursachten Schulden zu bezahlen.

Teilnehmer:
· Landesparteiobmann Markus Figl
· Landesgeschäftsführer Lorenz Mayer

Datum: Freitag, 7. November 2025
Ort: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien
Zeit: 10:00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter bernhard.samek@wien.oevp.at.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright