SPÖ-Grossmann: Sichere Abtreibungen endlich zur Wirklichkeit machen

Wien (OTS) -

Heute wurde im Gleichstellungsausschuss des EU-Parlaments über die Bürger:inneninitiative „My Voice My Choice“ abgestimmt. Ziel ist, Frauen künftig europaweit Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu gewähren. Als politisches Zeichen haben die Ausschussmitglieder heute pink getragen. SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann hat der Initiative zugestimmt und diese bereits seit geraumer Zeit unterstützt: „Dass eine Bürger:inneninitiative mehr als 1,2 Millionen Unterschriften sammelt, zeigt, wie laut der Ruf nach sicheren und leistbaren Schwangerschaftsabbrüchen ist. Es ist noch viel zu tun, um endlich Gleichstellung in Europa zu erreichen. Die Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper ist dabei ein zentraler Schritt auf dem Weg. Heute sind wir dem Ziel ein Stück näher gekommen. Es darf einfach nicht sein, dass über 20 Millionen Frauen in Europa keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Immer noch ist das Netz an Kliniken und Ärzt:innen zu klein, die Eingriffe anbieten und immer noch scheitern Frauen an den finanziellen Hürden. Das bringt Frauen in prekäre Situationen, da sie sich unsicheren Alternativen zuwenden. Spätestens seit heute ist klar: Wir packen das Problem an. Jede Frau muss das Recht auf einen sicheren und leistbaren Schwangerschaftsabbruch haben!“ **** (Schluss) le/lw