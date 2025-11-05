NEOS bekennen sich klar zum Klimaziel 2040

Wien/Brüssel (OTS) -

„Wir begrüßen, dass sich die EU-Umwelt- und Klimaminister:innen auf minus 90 Prozent bis 2040 verständigt haben. Das ist ein wichtiger Schritt zur Klimaneutralität“, sagt NEOS-Europaabgeordnete Anna Stürgkh. „Europas Unternehmen haben auf dieses Signal gewartet, weil sie Planungssicherheit für Investitionen und Innovation brauchen.“

Für Stürgkh ist klar, dass Klimaziele nicht ständig aufgeweicht oder verschoben werden dürfen. „Wer Klimaneutralität ernst meint, braucht klare Ziele und Verlässlichkeit. Investitionen fließen dorthin, wo der Kurs klar ist.“

Nun liegt der Ball beim Europäischen Parlament. „Es darf keine weiteren Verzögerungen geben. Jeder weitere Tag kostet Österreichs Wirtschaft Zeit, Planungssicherheit und Investitionen. Konservative Kräfte dürfen den Fortschritt nicht länger blockieren. Viele Betriebe sind in der Transformation weiter als die Politik. Wer jetzt bremst, riskiert unseren Platz im globalen Wettbewerb.“