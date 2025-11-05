- 05.11.2025, 13:07:03
- /
- OTS0125
Der Dreikampf spitzt sich zu: Formel-1-GP von São Paulo im ORF
Von 7. bis 9. November in ORF 1 mit Sprint-Bewerb
Spannend wie seit Jahren nicht mehr: Nach dem letzten GP hat Norris die Führung im WM-Titelkampf übernommen. Doch unter den Top 3 kann sich noch alles ändern, der Titel ist sowohl für Lando Norris und Oscar Piastri als auch Max Verstappen in Reichweite! Ernst Hausleitner beleuchtet als Kommentator alle Seiten des Dreikampfs. Franz Tost fungiert diesmal ab dem Qualifying am Samstag als Experte, da Alex Wurz beim WEC-Finale in Bahrain engagiert ist. Tost war langjähriger Teamchef diverser Red-Bull-Junior-Teams und arbeitete damals u. a. mit Vettel und Verstappen. Aus der Boxengasse berichtet live Alina Eberstaller. In São Paulo wurden schon einige Weltmeistertitel vergeben, aber auf der Strecke ist auch schon viel Kurioses passiert – der ORF blickt in die Vergangenheit.
Der GP-Fahrplan in ORF 1:
Freitag, 7. November:
15.20 Uhr: F1 erstes Training
19.15 Uhr: F1 Sprint
Samstag, 8. November:
14.45 Uhr: F1 Sprint
18.40 Uhr: F1 News
18.55 Uhr: F1 Qualifying
Sonntag, 9. November:
16.40 Uhr: F1 News
17.25 Uhr: GP von São Paulo
19.40 Uhr: F1 Motorhome
Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON
sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on Demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF