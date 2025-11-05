Der Dreikampf spitzt sich zu: Formel-1-GP von São Paulo im ORF

Wien (OTS) -

Spannend wie seit Jahren nicht mehr: Nach dem letzten GP hat Norris die Führung im WM-Titelkampf übernommen. Doch unter den Top 3 kann sich noch alles ändern, der Titel ist sowohl für Lando Norris und Oscar Piastri als auch Max Verstappen in Reichweite! Ernst Hausleitner beleuchtet als Kommentator alle Seiten des Dreikampfs. Franz Tost fungiert diesmal ab dem Qualifying am Samstag als Experte, da Alex Wurz beim WEC-Finale in Bahrain engagiert ist. Tost war langjähriger Teamchef diverser Red-Bull-Junior-Teams und arbeitete damals u. a. mit Vettel und Verstappen. Aus der Boxengasse berichtet live Alina Eberstaller. In São Paulo wurden schon einige Weltmeistertitel vergeben, aber auf der Strecke ist auch schon viel Kurioses passiert – der ORF blickt in die Vergangenheit.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 7. November:

15.20 Uhr: F1 erstes Training

19.15 Uhr: F1 Sprint

Samstag, 8. November:

14.45 Uhr: F1 Sprint

18.40 Uhr: F1 News

18.55 Uhr: F1 Qualifying

Sonntag, 9. November:

16.40 Uhr: F1 News

17.25 Uhr: GP von São Paulo

19.40 Uhr: F1 Motorhome

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on Demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.