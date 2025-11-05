  • 05.11.2025, 12:59:02
NEOS: Jeder hat nun gesehen, dass die Wirtschaftskammer im Geld schwimmt - jetzt Kammerumlage abschaffen

Hoyos: „Diese Abgabe ist eine versteckte Steuer auf wirtschaftlichen Erfolg und belastet die krisengebeutelten heimischen Betriebe massiv.“

Wien (OTS) - 

„Dass die Wirtschaftskammer in ihrem eigenen Wirkungsbereich überdurchschnittlich hohe Lohnerhöhungen auf Kosten der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer zahlen wollte, war eine verantwortungslose Entscheidung. Es war kein Machtwort, sondern der laute öffentliche Aufschrei, der jetzt dazu geführt hat, dass die Verantwortlichen im letzten Moment die Reißleine ziehen mussten“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

Für Hoyos ist die Causa damit aber nicht erledigt. „Jeder hat nun gesehen, dass die Wirtschaftskammer im Geld schwimmt und dringenden Reformbedarf hat. Angesichts der äußert schwierigen Lage, vor der unsere heimischen Betriebe stehen, ist es höchst an der Zeit, dass die Kammer ihre überdimensionierten Rücklagen auflöst und damit den Unternehmerinnen und Unternehmern unter die Arme greift - und dass sie endlich die Kammerumlage 2 abschafft. Diese Abgabe ist eine versteckte Steuer auf wirtschaftlichen Erfolg. Sie entzieht den krisengebeutelten Betrieben dringend benötigtes Kapital, hemmt Investitionen und gefährdet Arbeitsplätze. Wer ernsthaft will, dass Österreichs Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, muss die Kammerumlage 2 ersatzlos streichen“, fordert Hoyos.

Dieser Forderung schließt sich auch UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard an. „Die Kammerumlage 2 ist eine der absurdesten Abgaben, die es in Österreich gibt – sie bestraft Betriebe, die investieren und wachsen wollen. Die Wirtschaftskammer muss an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer stehen – und sich nicht auf deren Rücken bereichern. Es ist höchste Zeit für Verantwortung, Transparenz und echten Reformwillen.“

