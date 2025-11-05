„Magic Moments“, Liebesgeflüster und Ratespaß: Der Freitagabend in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Von Verletzungen, Streitereien und Versöhnungen über Liebesgeschichten bis hin zur Hochzeit: Im dritten und letzten Special zur ORF-Erfolgsshow erzählen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll am Freitag, dem 7. November 2025, um 20.35 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON „Die besten Geschichten“ aus zwei Jahrzehnten „Dancing Stars“. Zum Talk begrüßt das Duo diesmal Alfons Haider, Missy May und Vadim Garbuzov. Zwischen Sternzeichen, Tattoos und Abenteuer wandert Moderatorin Michelle Pippan um 21.45 Uhr mit ihren „Willst Du mit mir gehen?“-Singles durch die Semmering-Region. Alex Kristan, Eva Maria Marold, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, Isabell Pannagl und Viktor Gernot rätseln um 22.45 Uhr um „Dornröscheneffekt“, „Hanf-Lego“ und „Seitenrolle“.

Mehr zu den einzelnen Sendungen

20 Jahre Dancing Stars – Magic Moments: Die besten Geschichten (20.35 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

20 Jahre „Dancing Stars“ voller Emotionen: von Verletzungen, Streitereien und Versöhnungen über Liebesgeschichten bis hin zur Hochzeit. Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll sind gemeinsam mit Alfons Haider, Missy May und Vadim Garbuzov auf der Suche nach den besten Geschichten aus 20 Jahren „Dancing Stars“. Es wird gelacht, geweint und sogar geheiratet.

Willst Du mit mir gehen? (21.45 Uhr, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Dort, wo einst der Kaiser zur Sommerfrische verweilte, in der malerischen Semmering-Region, sucht ein wahrer Weltenbummler nun sein Liebesglück. Diego, 33, wurde in Paraguay geboren, wuchs in Niederösterreich auf und hat mittlerweile Wien zu seiner Basis gemacht, wenn er nicht gerade unterwegs ist. Er liebt es, Neues zu entdecken, Adrenalin und Menschen mit offenem Herzen. Und genau so soll auch seine Traumpartnerin sein.

Die erste potenzielle Partnerin ist Sarah. Die 26-jährige Pharmareferentin startet motiviert in das Liebesabenteuer. Beim Beziehungstest zeigt sich, ob Liebe wirklich durch den Magen geht. Doch dann kommt schon die 28-jährige Wienerin Laura um die Ecke. Als Influencerin weiß sie, wie man sich ins rechte Licht rückt. Sie öffnet Diego nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Handy. Sue, die Kosmetikerin aus Graz, startet sehr direkt in das Gespräch mit Diego und fragt nach seinem Sternzeichen. Doch der Adrenalin-Fan kann damit so gar nichts anfangen. Kann sie das Ruder mit Charme, Humor und Gelassenheit noch einmal herumreißen? Zum Schluss will Überraschungskandidatin Stephanie das Blatt noch einmal wenden. Sie hat ein Faible für Männer mit Tattoos. Beim gemeinsamen Speed-Date greift sie zum Tattoomarker und verpasst ihm ein selbstgemachtes Kunstwerk. Kann sie so Diegos Herz erobern?

Moderatorin Michelle Pippan ist Diegos persönliche Match-Makerin und begleitet ihn auf dieser abenteuerlichen Wanderung.

„Was gibt es Neues?“ (22.45 Uhr, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Für das Rateteam Alex Kristan, Eva Maria Marold, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, Isabell Pannagl und Viktor Gernot dreht sich diesmal alles um Billy, den Bären. Wer eine Umarmung von diesem übergroßen Kuscheltier möchte, muss aber zuerst die Frage nach dem „Dornröscheneffekt“ richtig beantworten. Oliver Baier bekommt Ideen zu hören, die vielfältig und absurd gleichermaßen sind. Besonders turbulent wird es bei der Frage, mit welcher Bitte sich Lego an die Polizei einer Kleinstadt in den USA wandte: „Hanf-Lego“ und „Fußschmerz-Klagen“ sorgen für Lachkrämpfe im Rateteam. Proschat Madani stellt in dieser Woche die Promifrage: Sie möchte wissen, worum es sich bei einer „Seitenrolle“ handelt.