FPÖ - Krauss: Ausbildungsoffensive für Lehrer wurde verschlafen

Wien (OTS) -

„Was wir derzeit an Wiens Schulen erleben, ist das direkte Resultat jahrelanger Untätigkeit und Fehlentscheidungen im Bildungsressort. Der damalige Bildungsstadtrat und nunmehrige Bildungsminister Wiederkehr hätte schon bei seinem Amtsantritt vor über fünf Jahren eine umfassende Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Lehrer starten müssen. Doch stattdessen wurde der Lehrberuf weiter entwertet und kein attraktives Umfeld geschaffen, um dringend benötigtes Personal zu gewinnen“, stellt Wiens FPÖ-Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss klar.

Er betont, dass das aktuelle Lehrerdefizit keine Überraschung ist, sondern eine hausgemachte Krise der Wiener Stadtregierung. „Wer jahrelang zuschaut, wie Pädagoginnen und Pädagogen überlastet werden, und gleichzeitig junge Menschen kaum Anreize bekommen, diesen Beruf zu ergreifen, darf sich nicht wundern, wenn die Schulen jetzt im Chaos versinken.“

Besonders empörend ist, wie mit den Kindern und Lehrkräften umgegangen wird: „Das ist eine Zumutung sondergleichen – für beide Seiten. Bildung und Pädagogik sind hochsensible Bereiche, die Verantwortungsbewusstsein und vorausschauendes Handeln verlangen. Doch genau das hat Wiederkehr vermissen lassen.“

Krauss fordert daher ein sofortiges Maßnahmenpaket zur Attraktivierung des Lehrerberufs, das sowohl bessere Ausbildungsmöglichkeiten als auch faire Arbeitsbedingungen. Dazu zählt auch ein ganzheitliches Sicherheitskonzept zum Schutz von Kindern und Lehrern. „Die Wiener FPÖ wird sich weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Kinder endlich wieder jene Bildung erhalten, die sie verdienen und dass Lehrkräfte die Unterstützung bekommen, die sie brauchen“, schließt Krauss.