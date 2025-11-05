KV Privatkrankenanstalten: Zweite Verhandlungsrunde ergebnislos

Wien (OTS) -

Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten in den Privatkrankenanstalten ist am Montag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Anstatt auf konstruktive Gespräche zu setzen, legten die Arbeitgeber ein Angebot vor, das jeglichen Respekt vor den Beschäftigten vermissen lässt.

„Die vorgeschlagene Valorisierung würde nicht einmal die Hälfte der rollierenden Inflation abdecken – das ist schlicht inakzeptabel“, sagt dazu Harald Steer, Betriebsratsvorsitzender des Anton Proksch Instituts und Verhandler der Gewerkschaft vida. Neben der unzureichenden Lohnerhöhung wurden sämtliche Forderungen nach Verbesserungen der Rahmenrechte kategorisch abgelehnt.

Beschäftigte halten das Gesundheitssystem am Laufen

Die Gewerkschaft vida erinnert daran, dass die Beschäftigten in den Privatkrankenanstalten Tag für Tag dafür sorgen, dass Patient:innen professionell und sicher versorgt werden – oft unter hohem Arbeitsdruck. „Gerade diese Kolleginnen und Kollegen, die während und nach der Pandemie das Gesundheitssystem am Laufen halten, verdienen Löhne und Arbeitsbedingungen, mit denen auch sie gut leben können“, betont Steer.

vida fordert ernsthafte Verhandlungen

„Wir erwarten uns von den Arbeitgebern ein faires, wertschätzendes Angebot, das die Leistungen der Beschäftigten anerkennt und ihre Kaufkraft sichert. Alles andere wäre eine Verhöhnung jener Menschen, die täglich kranke und pflegebedürftige Menschen betreuen“, so der vida-Gewerkschafter.

Die nächste Verhandlung des KV Privatkrankenanstalten findet am 17. November statt.