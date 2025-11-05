  • 05.11.2025, 12:41:02
Charity Auktion der Stars und Athleten bei Pappas in Salzburg

Österreichs größte Charity-Auktion Life und im Internet

Salzburg (OTS) - 

Österreichs größte Charity-Auktion: Mit Magier-Weltmeister Anca und Lucca, Auktionar Otto Retzer versteigern Stars und Athleten 66 Objekte Live und im Internet zugunsten Global Family, dem „Reisebüro der Menschlichkeit“. Die Auktion schafft hunderte Gratisurlaube und Glücksmomente für betroffene Familien.

Auktionsangebote finden sich laufend auf www.stilleauktion.com, darunter ein Meet & Greet mit Barbara Wussow oder Skifahren mit Jakob Seeböck (Soko-Kitzbühel), ein Wochenende mit Anca und Lucca im Schloss Fischhorn, Luxusaufenthalte im Stanglwirt inklusive Mercedes von Pappas.

Mit dabei Anja Kruse, Edi Jäger, Comedian Jack Nuri mit Edi Jäger, dem Eisschwimm-Weltmeister Josef Köberl, „Mister Universum“ Klaus „Serratus“ Drescher, Musiker Fred Jaklitsch (Die Seer), dem Wrestling-Weltmeister Chris „Bambikiller“ Raaber.

Anmeldung erforderlich an Email reisen@global-family.net. Der Eintritt ist frei!

www. global-family.net

www.stilleauktion.com

Global Family Charity Resort
Karl Polaska-Auer
Telefon: 069917211906
E-Mail: karl.auer@global-family.net

