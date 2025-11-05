  • 05.11.2025, 12:38:03
SPÖ-Holzleitner/Manninger: Erste Hürde im Europaparlament für ein EU-weites Recht auf Abtreibung genommen!

SPÖ-Frauen freuen sich über positive Abstimmung im FEMM-Ausschuss der Unterschrifteninitiative von „My Voice, My Choice“ – Initiative wird nun von den Europaabgeordneten abgestimmt

Wien (OTS) - 

„Gute Nachrichten aus dem Europaparlament! Wir sind einem EU-weiten Recht auf Abtreibung einen großen Schritt nähergekommen!“, sagen SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger zur positiven Abstimmung der Initiative von „My Voice, My Choice“ im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM-Ausschuss). Die Initiative, die mehr als 1,2 Millionen Unterschriften gesammelt hat, wird nun von den Europaabgeordneten abgestimmt. ****

„Wir sind weltweit mit Angriffen auf unser Selbstbestimmungsrecht konfrontiert. Umso wichtiger ist es, dass alle progressiven und feministischen Kräfte zusammenhalten und für Frauenrechte eintreten!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Holzleitner. „Wir freuen uns sehr über diesen ersten wichtigen Etappenerfolg der Initiative von ‚My Voice, My Choice‘“, so Manninger.

„Wenn wir Frauenrechte vorantreiben wollen, dann müssen wir uns international vernetzen. Die Zulassung der Unterschrifteninitiative ist ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmung!“, so die SPÖ-Frauen. (Schluss) bj

