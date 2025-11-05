Disoski/Schilling: „Historischer Moment für freien Zugang zu Schwangerschaftsabbruch in ganz Europa“

Wien (OTS) -

„Es ist ein historischer Moment, dass der FEMM-Ausschuss heute die Europäische Bürger:inneninitiative ‚My Voice, My Choice‘ für einen freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in ganz Europa angenommen hat. Die Initiative muss nun im Europäischen Parlament behandelt werden. Dass 20 Millionen Frauen in der EU keinen sicheren Zugang zu Abbrüchen haben, ist nicht nur beschämend, sondern lebensgefährlich. Wer Frauen diesen Zugang verweigert, drängt sie in die gefährliche Illegalität. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Sichere Abtreibungen sind ein Menschenrecht und unverzichtbar für die Gesundheitsversorgung von Frauen“, sagt Meri Disoski, Sprecherin der Grünen für Frauen- und Außenpolitik. Der FEMM-Ausschuss ist der “Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter” des Europäischen Parlaments.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, sagt zur Abstimmung im Europäischen Parlament: "Die 1,2 Millionen Unterschriften der Europäischen Bürger:inneninitative ‚My Voice My Choice‘ sind eine klare Handlungsanweisung an die EU: Schwangerschaftsabbrüche müssen für alle Menschen in der EU möglich sein. Das Europaparlament hat heute gezeigt, dass wir hinter dieser Forderung stehen. Die Kommission und der Rat müssen nun handeln: Denn sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie das Recht auf sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche müssen ein Grundrecht werden.“

„Auch in Österreich ist die Lage alarmierend: Schwangerschaftsabbrüche sind nach wie vor im Strafrecht verankert, nicht in allen Bundesländern verfügbar, Frauen müssen die Kosten selbst tragen und werden vor Einrichtungen belästigt. Wir Grüne kämpfen weiter – mit voller Kraft und allen Verbündeten – bis jede Frau in Österreich Zugang zu kostenfreien, legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen hat. Aufgeben kommt für uns nicht infrage“, betont Disoski.