„Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg“ am 8. November in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Ein besonderer TV-Abend unter Freunden: „Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg“ am Samstag, dem 8. November 2025, um 22.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu seinem 65. Geburtstag. Mit Florian Silbereisen in einer außergewöhnlichen Rolle: Im gemeinsamen Gespräch blickt er mit dem Jubilar auf dessen mehr als 40 Jahre andauernde Musikkarriere und bald 30-jährige Tätigkeit als Fernsehmoderator. Offene, freundschaftliche Unterhaltungen, Musik, Erinnerungen und Überraschungen stehen auf dem Programm. Mit dabei sind Semino Rossi, Monique sowie Ramon Roselly.



Florian Silbereisen: „Für Andy Borg werde ich zum ersten Mal zum Talkmaster“



„In über 20 Jahren durfte ich schon viele Sendungen präsentieren – aber so eine habe ich noch nie moderiert! Ich war schon oft in Talkshows zu Gast – aber ich war noch nie der Gastgeber. Das wird sich jetzt ändern: Denn für Andy Borg werde ich zum ersten Mal zum Talkmaster! Er hat sich das gewünscht, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich bin selbst sehr gespannt auf diese ganz besondere Premiere als Talkmaster und freue mich auf diesen sehr persönlichen Gesprächsabend mit und rund um Andy Borg.“



Andy Borg: „Die privateste Sendung, die ich je gemacht habe“



„Es ist die privateste Sendung, die ich je gemacht habe“, sagt Andy Borg, der seit 2018 die Musik- und Unterhaltungsshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ moderiert. „Wir plaudern über Dinge, die ich noch nie im Fernsehen erzählt habe.“ Und weiter: „Ich hab fast vergessen, dass die Kameras mitlaufen. So schön war es, mit diesen lieben Freunden zusammenzusitzen, in Erinnerungen zu schwelgen und einfach nur aus ganzem Herzen lachen zu können.“



Momente und Begegnungen aus mehr als 40 Jahren Showgeschäft



Florian Silbereisen und Andy Borg schauen gemeinsam auf Borgs fast 45-jährige Karriere – von seiner Entdeckung als Schlagersänger, seinem ersten Auftritt im ORF, bis zu seinen TV-Erfolgsformaten „Schlagerparade der Volksmusik“, „Musikantenstadl“ und „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Der Jubilar erzählt von seinen aufregendsten, lustigsten und berührendsten Momenten und Begegnungen, über sein Leben, seine Musik und seine Shows. Von Situationen, die nie geplant waren, aber unvergesslich bleiben. Zu sehen sind Bildausschnitte aus Borgs Musik- und Fernsehkarriere.



Andy Borg – Schlagersänger und seit bald 30 Jahren Fernsehmoderator



Andy Borg ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger. Geboren wurde er am 2. November 1960 in Wien-Floridsdorf. Als Musiker entdeckt wurde er Anfang der 1980er Jahre in einer Castingshow des ORF. Mit dem Schlager „Adios Amor“ gelang ihm 1982 der Durchbruch im Schlagergeschäft. Im kommenden Jahr feiert Borg sein 30. Moderatorenjubiläum: 1996 übernahm er für den damaligen Südwestfunk (SWF) die Fernsehsendung „Schlagerparade der Volksmusik“, von 2006 bis 2015 moderierte er die Eurovisions-Musikshow „Musikantenstadl“. Seit 2018 präsentiert der Publikumsliebling „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Diese Sendung ist „die schönste Zugabe meiner beruflichen Karriere“, wie er sagt.