Podcast-Premiere von msg Plaut: Wenn CFOs Zukunft gestalten

Österreich (OTS) -

Wien, Oktober 2025 – Österreich steckt auch 2025 in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten: Nach zwei Jahren Stagnation erwarten WIFO, OeNB und OECD heuer erneut ein leicht negatives Wirtschaftswachstum von rund –0,3 %. Damit steht fest – die Rezession hält an, und der Druck auf Unternehmen wächst.

Daher sind die Unternehmen gefordert, über das klassische Zahlenmanagement hinauszudenken. Sie müssen Innovation ermöglichen, Risiken steuern und Zukunft aktiv gestalten.

Der neue Podcast „Der CFO im Wandel – Der CFO als Gestalter“ von msg Plaut Austria zeigt, wie Finanzverantwortliche diese Rolle annehmen – zwischen Krisen, KI, Regulatorik und kulturellem Wandel.

Moderiert wird der Podcast von Gerhard Krennmair, Geschäftsführer von msg Plaut Austria. In jeder Episode spricht er mit führenden CFOs darüber, wie sie wirtschaftliche Unsicherheit in Handlungsfähigkeit und Innovation übersetzen.

Zukunft passiert nicht – sie wird gestaltet

„CFOs sind heute die Architekten der Unternehmenszukunft. Sie müssen Strategie, Technologie und Verantwortung verbinden – gerade jetzt, wo jedes Prozentpunkt Wachstum hart erarbeitet ist“, sagt Host Gerhard Krennmair. „Unser Podcast zeigt, was modernes Finanzmanagement jenseits von Excel und Quartalszahlen bedeutet – nämlich Mut, Haltung und Wirkung.“

Erste Episode: Frank Rebmann über den neuen ROI – Return on Innovation

Zum Auftakt spricht Gerhard Krennmair mit Frank Rebmann, Head of Controlling, Accounting, Governance Methods & Systems bei BSH Hausgeräte AG, über die Transformation der Finanzfunktion – und die Frage, ob das CFO-Office künftig Zukunftsschmiede oder Archiv des Unternehmens ist.

Rebmann zeigt, wie datengestützte Steuerung BSH Hausgeräte profitabler gemacht hat und warum CFOs mehr Gestaltungsfreiheit wagen sollten. Ein Gespräch über Leadership, Innovation und den Wandel vom Chief Financial Officer zum Chief Future Officer.

🎧 Link zum Podcast: https://creators.spotify.com/pod/profile/office-of-the-future-cfo

Ausblick: neue Stimmen, neue Perspektiven

Nach dem Auftakt mit Frank Rebmann stehen bereits weitere Gespräche mit hochkarätigen CFOs bevor:



Peter Schentler, Partner bei Horváth, spricht über Performance Management 2025 und die Balance zwischen Effizienz und Innovation.

Bernd Ulbricht, Finanzvorstand der Siemens AG Österreich, verantwortlich für Österreich und 25 weitere Länder in Südost- und Mittelosteuropa, spricht über Leadership in Zeiten von Rezession, KI und Kostendruck – und darüber, wie man aus Daten Entscheidungen macht.

Der Podcast richtet sich an CFOs, Finance Directors, Group CFOs, Geschäftsführer:innen mit Finanzverantwortung sowie an Wirtschaftsprüfer:innen, Berater:innen und Finance-Innovator:innen. Im Fokus stehen Themen wie digitale Transformation, ESG, KI, Automatisierung und die neue Führungskultur in Finanzabteilungen.

Ziel ist es, Inspiration und Orientierung von CFOs für CFOs zu bieten – mit echten Stimmen aus der Praxis.

Interessierte Finanzexpert:innen, die ihre Perspektive in einer Episode teilen möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei msg Plaut zu melden.

Podcast-Details

Titel: Der CFO im Wandel – Der CFO als Gestalter

Host: Gerhard Krennmair, Geschäftsführer msg Plaut Austria

Themen: Leadership, Digitalisierung, KI, ESG und die neue Finanzkultur

Verfügbarkeit: LinkedIn, Spotify, Apple Podcasts, YouTube und msg Plaut Website



Über msg Plaut

Die msg Plaut Austria GmbH ist Teil der international tätigen msg group mit über 10.000 Mitarbeitenden weltweit. In Österreich arbeiten rund 250 Expert:innen, die Unternehmen bei digitaler Transformation, Finanz- und Controlling-Lösungen sowie regulatorischen Projekten unterstützen.

Als größter inhabergeführter IT-Dienstleister in Österreich sowie Südost- und Osteuropa beschäftigt die msg Plaut Gruppe insgesamt rund 750 Mitarbeitende an 14 Standorten in neun Ländern. Mit ihrem Beratungsansatz nach den Prinzipien des Digitalen Humanismus verbindet msg Plaut technologische Innovation mit humanistischen Werten. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen in den Schwerpunktbranchen Banken, Versicherungen, Manufacturing und Public und verfügt über starke SAP-Expertise, die es zu einem führenden Partner für CFOs und Finanzinstitutionen in Österreich und CEE macht.

Mehr Informationen unter msg-plaut.at