Tourismus-Fachmedium T.A.I. wird Teil des Österreichischen Wirtschaftsverlags

Wien (OTS) -

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 übernimmt der Österreichische Wirtschaftsverlag (ÖWV) das traditionsreiche Tourismus-Fachmedium T.A.I. – Tourist Austria International. Damit wird der erfolgreiche Fortbestand der Marke und ihrer Produkte in einem starken Medienverbund sichergestellt.

Die bisherigen Eigentümer Christopher und Ines Norden, welche T.A.I. seit Jahrzehnten mit hoher redaktioneller Qualität und persönlichem Engagement geprägt haben, bleiben weiterhin in zentralen Funktionen aktiv. Christopher Norden wird als Chefredakteur die Inhalte und Themensetzung verantworten, Ines Norden wird in bewährter Weise die Kund*innen und Partner*innen betreuen.

„Der Österreichische Wirtschaftsverlag ist für uns der richtige Partner, um T.A.I. mit Kompetenz und Verlässlichkeit in die Zukunft zu führen. Wir übergeben damit das Steuer in bewährte Hände, bleiben aber an Bord. Das fühlt sich gut und richtig an“, erklärt Christopher Norden.

Auch beim neuen Eigentümer sieht man der Übernahme mit Zuversicht entgegen. Sie ist von gegenseitigem Vertrauen und einem gemeinsamen Blick nach vorne geprägt. Thomas Letz, Geschäftsführer des ÖWV, betont: „T.A.I. steht für journalistische Qualität, fundierte Information und ein tiefes Verständnis der Tourismusbranche. Diese Verantwortung übernehmen wir mit Respekt und dem klaren Ziel, Kontinuität und Stabilität zu sichern. Gleichzeitig wollen wir gemeinsam neue Perspektiven erschließen. Es passt auf allen Ebenen – fachlich wie menschlich. Das spürt man von Anfang an, und genau deshalb freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

Der Österreichische Wirtschaftsverlag setzt damit seine Wachstummstrategie fort und ergänzt mit T.A.I. sein Medienportfolio im Bereich Tourismus, Gastronomie und Hotellerie. Ebenso werden bestehende Magazine, Produkte und Initiativen – darunter der T.A.I. Werbe Grand Prix und TOP am Counter – nahtlos weitergeführt. Organisatorisch und verlegerisch wird das gesamte T.A.I.-Portfolio Schritt für Schritt in die Struktur des Wirtschaftsverlages integriert.

Mit dem ÖWV als neuen Eigentümer stehen Leser*innen und Werbekund*innen auch künftig alle Kanäle offen – Print, Online, Social Media und Newsletter – mit der gewohnten Qualität und nun eingebettet in ein modernes Österreichisches Fachmedienhaus.