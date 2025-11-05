Barbara Stöckl im Gespräch mit Verena Altenberger, Gerald Karner, Joesi Prokopetz und Sabine „Sassy“ Holzinger

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 6. November 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Verena Altenberger, Militärexperte Gerald Karner, Liedermacher Joesi Prokopetz und Sängerin Sabine „Sassy“ Holzinger zu Gast bei Barbara Stöckl:



Schauspielerin Verena Altenberger ist ab 13. November in der auf dem gleichnamigen Thomas-Glavinic-Roman basierenden Filmproduktion „Das Leben der Wünsche“ im Kino zu sehen. Bei „Stöckl“ spricht die Salzburgerin, die sich regelmäßig für gesellschaftspolitische Anliegen einsetzt und zuletzt auch mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Uganda war, über wechselnde Wünsche und persönliche Herausforderungen, die mit neuen Filmrollen verbunden sind. Und sie konstatiert: „Wenn Männer jeden Wunsch erfüllt bekommen, geht die Welt unter.“



„Wenn wir über Kriege reden, müssen wir auch über Frieden sprechen“, sagt Brigadier und Unternehmer Gerald Karner, der auch im ORF regelmäßig als sicherheits- und geopolitischer Kommentator befragt wird. Warum Europa unterschätzt wird und wie der Aufstieg zur militärischen, wirtschaftlichen und technologischen Supermacht gelingen kann, skizziert der Militärexperte im Gespräch mit Barbara Stöckl.



Vor wenigen Jahren hat Liedermacher und Kabarettist Joesi Prokopetz, der mit seinem musikalischen Bühnenpartner und Freund Wolfgang Ambros als Begründer des Austropop gilt, das Krimi-Genre für sich entdeckt. In seinem neuen Buch „Die Blume aus dem Gemeindebau“ schreibt er die Geschichte der mysteriösen „Blume“ aus dem gleichnamigen Kultsong weiter und führt die Leserinnen und Leser in die Wiener Rotlichtszene der 1970er Jahre.



Mit dem Debüt-Album „SASSY“ meldet sich Sängerin Sabine „Sassy“ Holzinger mit einem kraftvollen Zeichen zurück. „Es hat in meinem Leben immer Musik gegeben“, sagt die frühere „Die Seer“-Frontsängerin und erzählt im Nighttalk über den Neuanfang als Solokünstlerin, über ihre künstlerischen Wegbegleiter und was sie als Vocal Coach von ihren Schülerinnen und Schülern lernen kann.