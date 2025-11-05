AIT koordiniert Europas umfassendste Hochschul-Absolvent:innen Befragung

Wien (OTS) -

Mit EUROGRADUATE 2026 beginnt der nächste große Schritt hin zu einem europaweit abgestimmten Absolvent:innen-Tracking. Basierend auf EUROGRADUATE 2022 entstehen harmonisierte Länderdaten als solide Grundlage für vergleichbare Analysen zu Beschäftigungsfähigkeit, Jobzufriedenheit, Skills-Match, Lern- und Arbeitsmobilität sowie Karriereverläufen. Durch die Integration in die Dateninfrastruktur des European Higher Education Sector Observatory (EHESO)erhalten Entscheidungsträger:innen gebündelte Informationen für evidenzbasierte Politikgestaltung.

Vergleichbare Absolvent:innendaten für wirksame Politik

EUROGRADUATE ist eine europäische Langfrist-Initiative zur Erhebung, Harmonisierung und Bereitstellung vergleichbarer Daten zu Hochschul-Absolvent:innen in Europa. Die Erhebungen liefern Einblicke in Beschäftigungssituation, Kompetenzeinsatz, Zufriedenheit sowie Lern- und Arbeitsmobilität von Hochschulabsolvent:innen in Europa und unterstützen damit entscheidungsrelevante Politikgestaltung.

„Mit EUROGRADUATE 2026 werden europaweit erstmals noch breiter vergleichbare Evidenzen zu den Ergebnissen und Laufbahnen von Hochschulabsolvent:innen verfügbar. Das schafft eine fundierte Grundlage für wirksame, evidenzbasierte Maßnahmen in Bildung, Arbeitsmarkt und Standortentwicklung“, so Georg Zahradnik, Projektleiter amAIT Center for Innovation Systems & Policy.

Nahtlose Einbindung in bestehende Dateninfrastruktur

Ein entscheidender Schritt ist die laufende vollständige Integration von EUROGRADUATE in das bereits bestehende European Higher Education Sector Observatory (EHESO). EHESO ist eine zentrale Infrastruktur zur Bündelung, Analyse und Kommunikation qualitativ hochwertiger Daten zum Europäischen Hochschulsektor. Als zentrale Plattform unterstützt EHESO die European Strategy for Universities (ES4U) – der EU-Rahmenstrategie für den Hochschulsektor. So erhalten Wissenschaft, Institutionen und Politik gebündelten, integrierten Zugriff auf verlässliche Informationen für bessere, evidenzbasierte Entscheidungen.

Mehrwert für Politik, Forschung, Institutionen und Studierende

„Durch die Integration in EHESO ermöglicht EUROGRADUATE 2026 vergleichende Auswertungen über Länder und Systeme hinweg.“ Erzählt Benedetto Lepori, Forscher am AIT und Scientific Coordinator von EHESO. Entscheidungsträger:innen, Forscher:innen, Hochschulen und Studierende erhalten dadurch valide, vergleichbare Evidenz, um besser zu verstehen,

wie Hochschulbildung Kompetenzentwicklung unterstützt,

wie sich Absolvent:innen am Arbeitsmarkt positionieren,

wie sich Kompetenzen und Arbeitsmarkterfordernisse decken,, und

wie Mobilitätserfahrungen Lernergebnisse und Karrierewege beeinflussen.

Schlüsselinitiative für ein wettbewerbsfähiges und inklusives Europa

Als Schlüsselinitiative zur Stärkung des Graduate-Trackings stellt EUROGRADUATE 2026 regelmäßig vergleichbare Evidenz zu Outcomes und Skill-Nutzung auf europäischer Ebene bereit. Damit leistet das Vorhaben einen zentralen Beitrag zu evidenzbasierten Politiken für einen wettbewerbsfähigen und inklusiven Europäischen Bildungsraum (European Education Area, EEA).

