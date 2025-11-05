Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) erhält mit CER Cargo Group neuen Eigentümer

Wien (OTS) -

Die Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC), eines der führenden österreichischen Eisenbahnverkehrsunternehmen im intermodalen und konventionellen Güterverkehr, erhält mit dem Güterverkehrsunternehmen CER Cargo Group einen neuen Eigentümer. Damit ist die Zukunft des Unternehmens langfristig abgesichert.

Die Wiener Lokalbahnen (WLB) haben im Mai 2025 gemeinsam mit der Eigentümerin Wiener Stadtwerke ein offenes Bieterverfahren gestartet, um einen strategischen Partner zu finden, der die WLC weiterentwickelt und neue Synergien einbringen kann. Als Bestbieter ging das international tätige Unternehmen CER Cargo Group mit Sitz in Budapest hervor.

Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke, erklärt: „ Wir sind froh, mit der CER Cargo Group einen Käufer gefunden zu haben, der uns über den gesamten Verfahrensverlauf hinweg vermittelt hat, mit der WLC strategisch viel vor zu haben. Das war uns im Lichte der langen Konzernzugehörigkeit des Güterverkehrsgeschäfts sehr wichtig. “

Die CER Cargo Group verfügt über Tochtergesellschaften in mehreren süd-, ost- und mitteleuropäischen Ländern und sieht in der WLC eine ideale Ergänzung für den Ausbau ihrer interoperablen Aktivitäten in Österreich und Deutschland.

Mehrheitseigentümer und Chairman of the Board der CER Cargo Group, ergänzt dazu: „Mit der WLC haben wir die optimale Ergänzung für unser internationales Geschäft in die Unternehmensgruppe geholt. Durch diese Erweiterung können wir interoperablen Eisenbahngüterverkehr quer durch Europa anbieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den hochqualifizierten Mitarbeiter*innen der WLC und auf die Expertise, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren besonders im österreichischen und deutschen Markt aufgebaut hat."

Der Eigentümerwechsel soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.