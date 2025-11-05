Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im Oktober

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für Oktober 2025 weist die Analyse Christian Stocker (ÖVP) mit 333 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Es folgen August Wöginger (ÖVP) mit 319 und Andreas Babler (SPÖ) mit 312 Beiträgen. Zu Herbert Kickl (FPÖ) waren insgesamt 261 Medienbeiträge zu verzeichnen, zu Markus Marterbauer (SPÖ) 207.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für Oktober 2025 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 13 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. Oktober 2025 erstellt.

