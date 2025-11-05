FPÖ – Nepp: Linksextremer Terror eskaliert – Anschlag auf Wiener Lokal muss zu sofortigem Verbot der Antifa führen

Wien (OTS) -

Schockiert zeigt sich der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp über den heutigen Anschlag auf ein Wiener Lokal, nachdem die linksextreme Antifa in sozialen Medien zum Angriff auf den Gastronomiebetrieb aufgerufen hatten. „Was sich hier abspielt, ist nichts anderes als linksextremer Terror mitten in Wien. Dieser Anschlag zeigt, wie sehr der linke Hass in unserer Stadt außer Kontrolle geraten ist. Wenn linke Gruppen gezielt zu Gewalt gegen Geschäfte und Gastronomen aufrufen, dann ist das ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft und auf den Rechtsstaat.“

Nepp verweist in diesem Zusammenhang auch an den brutalen Brandanschlag auf den AfD-Politiker Bernd Baumann in Hamburg durch die Antifa. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in Wien Personen Opfer dieser linksextremen Gewaltexzesse werden. Die Entwicklung ist brandgefährlich.“

Der FPÖ-Landesparteiobmann fordert daher die sofortige Einstufung der Antifa als Terrororganisation sowie ein Verbot. „Diese linksextreme Vereinigung steht für Hass, Hetze und Gewalt. Es ist völlig unverständlich ist, dass SPÖ, Grüne und NEOS erst vor wenigen Wochen im Wiener Gemeinderat einen FPÖ-Antrag auf ein Verbot der Antifa abgelehnt haben. Damit tragen sie eine klare Mitverantwortung für die fortgesetzte linksextreme Gewalt in unserer Stadt.“

Nepp richtet einen klaren Appell an SPÖ-Bürgermeister Ludwig. „Michael Ludwig muss endlich handeln und den linksextremen Sumpf in Wien austrocknen. Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein – egal von welcher Seite sie kommt.“