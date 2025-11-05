„Unternehmen für Familien“ feiert 10-jähriges Jubiläum und 1.000. Partnerunternehmen

Wien (OTS) -

Das Netzwerk unternehmen-fuer-familien.at, betrieben von der Familie & Beruf Management GmbH, hat am 4. November 2025 ein doppeltes Jubiläum gefeiert: 10 Jahre Plattform für familienfreundliche Arbeitswelten und die Aufnahme des 1.000. Partnerunternehmens, die Wimmer Medien GmbH & Co.KG. Aus diesem Anlass fand bei IKEA am Wiener Westbahnhof ein Partnertag mit Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, statt, bei dem aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Mittelpunkt standen.

10 Jahre Netzwerk – 1.000 Partner für familienfreundliche Arbeitswelten

Seit 2015 engagieren sich im Netzwerk „Unternehmen für Familien“ österreichische Unternehmen und Institutionen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie & Beruf. Mit unterschiedlichen Aktivitäten werden gemeinsam Ideen entwickelt und ein umfassendes Commitment für ein familienfreundliches Österreich gestärkt. Die Partner bekennen sich dazu, einen aktiven Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit im eigenen Verantwortungsbereich zu leisten sowie Vorbild und Ansporn für andere zu sein. „Unser Ziel war und ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, familienfreundliche Strukturen zu schaffen. Es freut uns außerordentlich zu sehen, wie vielfältig und effektiv die Maßnahmen sind und Vereinbarkeit dadurch zu einer tragenden Säule der heutigen Arbeitswelt geworden ist“, so Elisabeth Wenzl, Geschäftsführerin der Familie & Beruf Management GmbH.

Diskussionsveranstaltung bei IKEA: Familienfreundlichkeit lohnt sich

Die Jubiläumsveranstaltung fand in Kooperation mit IKEA Austria statt – selbst seit 2018 Mitglied des Netzwerks und seit 2008 familienfreundlich zertifiziertes Unternehmen. Im Fokus der Diskussion standen ein Rückblick auf die Entwicklung des Netzwerks sowie aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neben der Familienministerin brachten auch Univ. Prof. Dr. Wolfgang Mazal, Universität Wien, Chief Communication Officer Catharina Fendt, IKEA Österreich und Generaldirektor DI Walter Oblin, Österreichische Post AG, ihre Perspektiven ein. Ein besonderer Höhepunkt war die Aufnahme und Vorstellung des 1.000. Partnerunternehmens. „Der Beitritt des 1000. Partners zum Netzwerk „Unternehmen für Familien“ ist ein besonderer Meilenstein und ein starkes Signal für die Familienfreundlichkeit in unserer Gesellschaft. Das Engagement von so vielen Partnerinnen und Partnern zeigt, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein echtes Anliegen unserer Österreichischen Unternehmen ist. Ich begrüße die Wimmer Medien GmbH & Co.KG herzlich im Netzwerk und danke allen Partnerinnen und Partnern für ihr Engagement – so gestalten wir eine Arbeitswelt, in der Familie und Beruf selbstverständlich zusammengehören“, betonte die Familienministerin Claudia Plakolm. Lorenz Cuturi, Geschäftsführender Gesellschafter Wimmer Medien GmbH & Co. KG, bekräftigte zudem: „Familienfreundlichkeit ist für uns nicht nur ein Wert, sondern eine Investition in die Zukunft – in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb freuen wir uns, als 1.000. Partner dem Netzwerk ‚Unternehmen für Familien‘ beizutreten – und gemeinsam ein Zeichen für eine moderne, lebenswerte Arbeitswelt in Österreich zu setzen.“

Vorteile des Netzwerks

Auf der Plattform, www.unternehmen-fuer-familien.at, gibt es für Partner die Möglichkeit, ihr familienfreundliches Engagement anhand ihrer Partnerpräsentation zu zeigen und untereinander in Kontakt zu treten. Aktive Mitglieder profitieren von den Vorteilen des Netzwerks: Neben einer umfassenden Sammlung an familienfreundlichen Maßnahmen und Best Practice Beispielen, fachspezifischen Informations- und Vernetzungsveranstaltungen, Leitfäden, Podcasts, uvm., werden der regelmäßige Austausch und die Kooperationen gefördert.