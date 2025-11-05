SPÖ Wien: Dritte Wiener Konferenz zum Thema Wirtschafts- und Standortpolitik

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Wirtschaft mit Haltung“ setzt die SPÖ Wien im Rahmen der dritten Wiener Konferenz neue Impulse für eine umfassende und zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Wien wirtschaftliche Stärke, soziale Gerechtigkeit sowie ökologische Verantwortung trotz europaweit wachsender Herausforderungen weiterhin in Einklang bringt – bei gleichzeitiger Sicherung von Wohlstand und Lebensqualität.

“In Wien leben wir Wirtschaft mit Haltung – sozial, innovativ und zukunftsorientiert. Wir zeigen, dass Wirtschaft und Sozialpolitik kein Widerspruch sind – sie gehören zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Wienerinnen und Wiener. Denn eine starke Wirtschaft bedeutet für uns Wohlstand für alle: für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die den wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen, für die vielen Wiener Betriebe als Rückgrat unseres Standorts und für Gründerinnen und Gründer, die mit neuen Ideen die Zukunft gestalten”, betont SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. “Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Zusammenhalt. Denn: Wirtschaftswachstum schafft Arbeit. Arbeit schafft Sicherheit. Und Sicherheit schafft Vertrauen. Das stärkt das Miteinander in unserer Stadt und schafft Lebensqualität für alle Menschen. Diese Überzeugung rücken wir im Rahmen der kommenden Wiener Konferenz einmal mehr in den Mittelpunkt.“

„Weil jede Stimme und jede Idee zählt, hat die SPÖ Wien einen breit angelegten Beteiligungsprozess gestartet, der allen Mitgliedern die Möglichkeit gab, sich aktiv einzubringen“, ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA. „In einer Reihe von Expert:innenvorträgen und Diskussionsveranstaltungen wurden zentrale Themen der Wiener Wirtschaft diskutiert: von Standortpolitik und der Stärkung kleiner und mittlerer Betriebe über aktive Arbeitsmarktpolitik bis hin zu digitalem Fortschritt, Kultur und Tourismus und nachhaltigen Innovationen. Das Ergebnis dieses breit angelegten Austauschs ist der Wiener Wirtschaftskompass, über den die rund 400 Delegierten am kommenden Samstag abstimmen werden.“

Die dritte Wiener Konferenz findet am Samstag, 8. November 2025, statt. Sie ist ein Format breiter parteiinterner Meinungsbildung und ermöglicht es, fundiert und rasch auf aktuelle sowie zukünftige Themen zu reagieren. Die Veranstaltung ist nicht medienöffentlich. (Schluss)