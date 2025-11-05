BRANDL TALOS berät Tipico Gruppe und ihre Gesellschafter bei Zusammenschluss mit Betclic

Wien/St.Julian’s/Paris (OTS) -

Die Tipico Gruppe, führender Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum und langjährige Mandantin von BRANDL TALOS, erhält durch den Zusammenschluss mit Betclic einen neuen Mehrheitseigentümer: Die internationale Medien- und Entertainment-Gruppe Banijay.

BRANDL TALOS berät Tipico bereits seit dem Einstieg des globalen Private Equity-Unternehmens CVC Capital Partners im Jahr 2016 und hat die Expansion der Tipico Gruppe seither insbesondere durch das Sektor-Know-how und die M&A-Expertise der Kanzlei unterstützt. Nach der Öffnung des deutschen Glücksspielmarktes hat Tipico als eines der ersten Unternehmen 2020 eine bundesweite Sportwettkonzession und 2022 eine bundesweite Erlaubnis für virtuelles Automatenspiel erhalten. Mit der Übernahme der Admiral Gruppe, bei der BRANDL TALOS Tipico ebenfalls umfassend rechtlich beraten hat, hat Tipico vor Kurzem einen wichtigen Expansionsschritt in Österreich gesetzt. Mittlerweile betreibt die Tipico Gruppe rund 1.250 Wettshops in Deutschland und Österreich.

Der Zusammenschluss von Tipico und Betclic schafft einen der größten Anbieter Europas. Die Transaktion, die unter üblichen Bedingungen steht, zählt laut Medienberichten zu den größten M&A-Deals in Europa im Jahr 2025 und soll Mitte 2026 vollzogen werden.

Im Rahmen der Transaktion hat BRANDL TALOS für Tipico und ihre Gesellschafter rechtliche und regulatorische Vendor- sowie Buyer-Due Diligence-Prüfungen durchgeführt (einschließlich in den europäischen Kernmärkten der Betclic Gruppe) und bei Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumente unterstützt. Das Transaktionsteam wurde von Thomas Talos, Stephan Strass und Nicholas Aquilina geleitet und bestand ferner aus Angela Yonkova, Raphael Toman, Lara Berger, Tarik Denec, Daniel Habich und Lukas Scheiblhofer.