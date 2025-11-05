Novemberpogrome 1938: Neue „Universum History“-Doku „Der Passfälscher – Widerstand im Untergrund“

Wien (OTS) -

Berlin 1943: Der 20-jährige Cioma Schönhaus lebt im Untergrund und fälscht Ausweise für sich und andere Jüdinnen und Juden. Originale Tonaufnahmen von Schönhaus führen durch das neue Dokudrama „Der Passfälscher – Widerstand im Untergrund“ von Elin Carlsson und Sigrun Laste, das im Rahmen des ORF-Schwerpunkts zu den Novemberpogromen 1938 (Details unter presse.ORF.at) am Freitag, dem 7. November 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Geschichte von Widerstand und der Sehnsucht eines jungen Menschen nach Selbstbestimmung im NS-Regime erzählt. Um 23.20 Uhr folgt Robert Gokls „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Alter Hass, neuer Wahn – Antisemitismus – Geschichte eines tödlichen Vorurteils“, um 0.10 Uhr Steven Spielbergs vielfach preisgekröntes Meisterwerk „Schindlers Liste“ mit Liam Neeson und Ben Kingsley.



Der Zweite Weltkrieg tobt im vierten Jahr. Der Holocaust ist in vollem Gang. Mehr als 50.000 Berliner Jüdinnen und Juden werden verschleppt. Auch die Eltern von Cioma Schönhaus erhalten einen Deportationsbefehl. Weil er selbst noch nicht auf der Liste steht, taucht Cioma Schönhaus, so wie Tausende andere auch, unter. Als begabter Zeichner fälscht Schönhaus Ausweisdokumente, die ihm und anderen Jüdinnen und Juden eine scheinbar legale Identität verschaffen. Er arbeitet mit dem protestantischen Widerstandsnetz „Bekennende Kirche“ zusammen und verhilft Hunderten Verfolgten zur Flucht.



Für seine Arbeit als Passfälscher braucht Cioma Schönhaus Original-Ausweise von sogenannten „arischen“ Deutschen: offizielle Kennkarten. Das, was man heute unter einem Personalausweis versteht. Cioma Schönhaus tauscht die Fotos auf den Ausweisen aus und zeichnet den Reichsadler samt Hakenkreuz auf das neue Foto. In der „Universum History“-Doku versucht die Restauratorin Hildegard Homburger einen Ausweis nach der „Methode Schönhaus“ zu fälschen. „Man hat pro Stück eigentlich nur einen Versuch, um ein gutes Ergebnis hinzukriegen“, stellt sie dabei fest.



Schönhaus ist fest entschlossen, nicht in die Fänge der Nationalsozialisten zu geraten. Welche Überlebensstrategie er entwickelt hat und wie er mit dem Druck der ständigen Gefahr umgegangen ist, erzählt er viele Jahre später seinem Sohn Sascha. Der erinnert sich: „Er hat gesagt: So funktioniere ich. Ich mache dies, ich lebe diesen Plan, bis ich merke, hier kommt die Einbahnstraße. Dann wird der Plan geändert.“ Ein folgenschwerer Fehler zwingt Cioma Schönhaus dazu, seinen Plan zu ändern. Er flüchtet mit dem Fahrrad mehr als 800 Kilometer quer durch Deutschland in die Schweiz. Getragen von der Originalstimme des Protagonisten erzählt „Der Passfälscher – Widerstand im Untergrund“ die Geschichte einer unerschrockenen Persönlichkeit, die sich in Lebensgefahr begibt, um andere vor dem Holocaust zu retten.



Menschen & Mächte: „Alter Hass, neuer Wahn – Antisemitismus – Geschichte eines tödlichen Vorurteils“ (23:20 Uhr ORF 2)



„Die Judenfratzen – hau ma’s gleich ins Feuer!“ Die Pogromnacht des 9. November 1938 machte klar, dass auch im Österreich des 20. Jahrhunderts Nachbarn zu mörderischen Menschenjägern werden konnten. Seit dem Mittelalter zieht sich eine Blutspur des Judenhasses durch die österreichische Geschichte. Robert Gokl analysiert in „Menschen & Mächte“ Ursachen und Folgen des gewalttätigen Antisemitismus und dokumentiert, dass antisemitische Vorurteile und Judenhass nach 1945 weiter wirkten. Heute findet der alte antisemitische Wahn neue Formen in der Hasskultur des Internets, in Social Media und Darknet. Die Antisemitismus-Studien des österreichischen Parlaments zeigen, wie weit verbreitet antisemitische Verschwörungsmythen, Holocaust-Verharmlosung oder Antizionismus sind, sowohl in der österreichischen Bevölkerung wie auch bei Migrantinnen und Migranten.