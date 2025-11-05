Wien: IHE Day 2025: Praxis und Perspektiven zur Interoperabilität im digitalen Gesundheitswesen

Wien (OTS) -

Beim IHE Day, der am 12. November 2025 in Wien stattfindet, setzen sich Expertinnen und Experten mit aktuellen Entwicklungen, Erfahrungen und Zukunftsperspektiven zur digitalen Vernetzung und Interoperabilität im Gesundheitswesen auseinander. Bei der von IHE Austria organisierten Veranstaltung kommen Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen IT, Industrie, Ärzteschaft und Krankenanstalten zusammen, um gemeinsam konkrete Schritte zur Verbesserung der Interoperabilität im Gesundheitswesen zu definieren.

Der Vormittag steht im Zeichen des Rückblicks auf den IHE Connectathon (CAT) 2025, der heuer ebenfalls in Wien stattfand. Alexander Schanner (NÖ Landesgesundheitsagentur, IHE Austria, IHE Europe), Emmanuel Helm (ELGA GmbH) und teilnehmende Mitglieder präsentieren ihre Erfahrungen und Ergebnisse vom CAT sowie vom ELGA Projectathon mit Schwerpunkt auf der Bilddatenübertragung.

Im Anschluss folgt eine Diskussionsrunde zu IHE und dem European Health Data Space (EHDS). Vertreterinnen und Vertreter aus ELGA, Ärzteschaft, Industrie und Spitalsorganisationen geben Einblicke und Erwartungen zur weiteren Entwicklung. Zu den Vortragenden zählen Dr. Moritz Buchmann und Emmanuel Helm (ELGA GmbH), Dr. Alexander Moussa (niedergelassener Arzt für Allgemein- und Vorsorgemedizin), Dr. Andreas Klingler (Siemens Healthineers) und Alexander Schanner (NÖ Landesgesundheitsagentur).

Ein weiterer Programmpunkt widmet sich dem „Secondary Use“ von Gesundheitsdaten – der datenschutzkonformen Nutzung medizinischer Informationen für Forschung und Innovation. Dazu spricht u.a. FH-Prof. DI Dr. Stefan Sauermann (FH Technikum Wien). Abschließend wird das Thema Konformitätserklärung gemäß EHDS behandelt.



Der IHE Day 2025 findet am Mittwoch, 12. November 2025, von 09:30 bis 13:00 Uhr im Tech Gate Wien statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter office@ihe-austria.at wird gebeten.