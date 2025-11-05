Stadt startet Planungen für „Grätzlmistplatz“ in der Leopoldstadt

Wien (OTS) -

Im Regierungsübereinkommen hat sich die Stadtregierung das Ziel gesetzt, im 2. Bezirk einen neuen Grätzlmistplatz zu errichten. Nun starten die Planungen für das Projekt, die Kosten dafür werden heute im Wiener Umweltausschuss beschlossen.

Der neue Grätzlmistplatz wird auf einem Grundstück in der Innstraße errichtet und ein Einzugsgebiet von weit über 200.000 Einwohner*innen, vor allem aus dem 2. und 20. Bezirk, haben. Konkret werden auf einer Fläche von 6.600 m² ein moderner Mistplatz, aber auch Mannschaftsunterkünfte für die Straßenreinigung und die Müllsammlung geplant.

„Hier entsteht eine innovative Serviceeinrichtung, die gerade in Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, Reparatur und Recycling alle Stückerl spielt: Neben der klassischen getrennten Müllentsorgung werden multifunktionale Flächen für Reparatur-Cafés oder Tauschbörsen gleich mitberücksichtigt.“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Bei der Errichtung stehen Klimaschutz und nachhaltige Stadtgestaltung im Fokus: So werden zum Beispiel Dach- und Fassadenbegrünungen, eine nachhaltige Energieversorgung mit Photovoltaikanlagen, Recyclingbaustoffe und Regenwasser-Management gleich mitgeplant.“ Auch auf entsprechenden Schallschutz wird besonderer Wert gelegt.

Die Kosten für die Planungen in der Höhe von rund von 8 Mio. Euro umfassen die Projektsteuerung, Koordination und öffentliche Bauaufsicht, die komplette Planung inklusive der notwendigen Gutachten für Boden, Schall, Emission, Verkehr, Statik, Vermessung, Brand- und Naturschutz. Zu dem Projekt wird für die Anrainer*innen Anfang 2026 eine erste Informationsveranstaltung stattfinden. (Schluss) MA48