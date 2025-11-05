AVISO PK 14.11.2025: mumok Antritts-Pressekonferenz Fatima Hellberg

Wien (OTS) -

Mit 1. Oktober 2025 hat Fatima Hellberg die Position der Generaldirektorin des mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien übernommen.

Wir laden Sie herzlich zur Antritts-Pressekonferenz ein, bei der Fatima Hellberg ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen wird.

Wann: Freitag, 14. November 2025, 10 Uhr

Wo: mumok, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter presse@mumok.at, da die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind.