AVISO PK 14.11.2025: mumok Antritts-Pressekonferenz Fatima Hellberg

Wien (OTS) - 

Mit 1. Oktober 2025 hat Fatima Hellberg die Position der Generaldirektorin des mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien übernommen.

Wir laden Sie herzlich zur Antritts-Pressekonferenz ein, bei der Fatima Hellberg ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen wird.

Wann: Freitag, 14. November 2025, 10 Uhr
Wo: mumok, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter presse@mumok.at, da die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind.

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
Telefon: +43-1-52500-1400

Mag. Katharina Kober
Telefon: +43-1-52500-1309

presse@mumok.at

