AVISO PK 14.11.2025: mumok Antritts-Pressekonferenz Fatima Hellberg
Mit 1. Oktober 2025 hat Fatima Hellberg die Position der Generaldirektorin des mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien übernommen.
Wir laden Sie herzlich zur Antritts-Pressekonferenz ein, bei der Fatima Hellberg ihre Pläne für die künftige Ausrichtung des mumok vorstellen wird.
Wann: Freitag, 14. November 2025, 10 Uhr
Wo: mumok, Museumsplatz 1, 1070 Wien
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter presse@mumok.at, da die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind.
Rückfragen & Kontakt
mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
Telefon: +43-1-52500-1400
Mag. Katharina Kober
Telefon: +43-1-52500-1309
presse@mumok.at
