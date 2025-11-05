  • 05.11.2025, 10:41:02
  • /
  • OTS0064

SPÖ-Schatz: „Kampf gegen Antisemitismus bleibt unser gemeinsamer Auftrag!”

Wien (OTS) - 

„Auch wenn die Zahl antisemitischer Vorfälle im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist, bleibt das Ausmaß erschreckend hoch. 726 gemeldete und verifizierte Fälle sind ein deutliches Zeichen dafür, dass Antisemitismus in Österreich nach wie vor ein massives Problem darstellt“, sagt die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, anlässlich der heute veröffentlichten Zahlen der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG). ****

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren 808 antisemitische Vorfälle verzeichnet worden, im ersten Halbjahr 2023 noch 311. „Die Zahlen zeigen, dass sich die Situation nach dem massiven Anstieg infolge des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober 2023 trotz des leichten Rückgangs auf einem gefährlich hohen Niveau befinden“, so Schatz.

Schatz betont: „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, der Kampf gegen Antisemitismus ist unser gemeinsamer Auftrag!” Die SPÖ-Abgeordnete verweist auf die im Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS verankerte Weiterentwicklung der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus. „Die hohen Zahlen antisemitischer Übergriffe erfordern eine Nachschärfung der bereits bestehenden Maßnahmen. Der Schutz und die Sicherheit der jüdischen Gemeinde hat dabei oberste Priorität”, so Schatz, und abschließend: „Wir stehen solidarisch an der Seite von Opfern antisemitischer Übergriffe.” (Schluss) wf/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright