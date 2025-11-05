  • 05.11.2025, 10:28:03
Schladming-Dachstein Winter-Highlights 2025/26: Drei neue Bahnen, gratis Skifahren für Kinder und ein Ski-Opening der Superlative

Schladming (OTS) - 

Die Tourismusregion Schladming-Dachstein startet mit großen Schritten und großen Stars in die Wintersaison 2025/26. Drei neue Bergbahnen sorgen in diesem Jahr für noch mehr Komfort und Qualität. Beim Ski Opening Anfang Dezember wird Popgeschichte geschrieben. Die Backstreet Boys eröffnen die Saison mit drei Konzerten in Schladming. Dazu kommen neue kulinarische Erlebnisse in urigen Almhütten, besondere Familienangebote und jede Menge Bewegung – von der Piste bis zur Langlaufloipe >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at

