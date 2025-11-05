- 05.11.2025, 10:28:02
ABSAGE: PK Grüne Wien 6.11. ad Kürzungen im Sozialbereich
Die für morgen, 6. November, 10:30 Uhr, geplante Pressekonferenz mit Parteivorsitzender Judith Pühringer und Sozialsprecher David Ellensohn wird aus organisatorischen Gründen abgesagt. Ein neuer Termin wird bekanntgegeben.
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at
