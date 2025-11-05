  • 05.11.2025, 10:21:02
FPÖ - Nepp: Räuber Ludwig schlägt wieder zu

Für Familien wird es in Wien immer enger

Wien (OTS) - 

Kaum eine Woche vergeht ohne neue Teuerungspläne aus dem roten Rathaus. Jetzt trifft es schon wieder die Wiener Familien, denn ab Jänner steigen die Eintrittspreise der Bädern um knapp sieben Prozent!

„Während SPÖ-Bürgermeister Ludwig die Wiener ausnimmt wie eine Weihnachtsgans, fließen weiter Millionen an Mindestsicherung an Nicht-Österreicher. Das ist blanker Hohn für alle, die arbeiten gehen! Statt immer neue Belastungen zu erfinden, braucht es endlich echte Reformen! Ich fordere die sofortige Streichung der Mindestsicherung für Nicht-Österreicher, was uns jährlich mindestens 700 Millionen Euro bringen würde. Es gibt keinen Grund, hier nicht endlich rigoros durchzugreifen“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

